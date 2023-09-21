Дмитрий Кузнецов: «Химки» делали все возможное, чтобы сыграть с 2Drots на своем поле»
Дмитрий Кузнецов ответил на слова Андрея Талалаева о матче 2Drots – «Химки».
– Талалаев заявил, что против 2Drots выйдет играть второй состав. Это блеф?
– Я так скажу: когда «Химки» узнали, что они играют с нами на выезде, сразу стали делать все возможное, чтобы мы сыграли в Химках.
Зачем? Если будет второй состав – какая разница, где этому второму составу играть? В чем разница: дома или на выезде – делайте выводы, блеф это или нет.
Сыграем на «Москвиче», будем готовиться. Постараемся порадовать наших болельщиков, которые дождались момента, когда мы будем играть дома, – сказал главный тренер 2Drots.
2Drots встретятся с «Химками» в рамках 4-го раунда Пути Регионов Фонбет Кубка России.
Матч состоится 28 сентября в Москве на стадионе «Москвич». Начало игры – в 16:30 (мск).
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