Президент 2Drots Жека о Гаучо в «Пари НН»: «Это крутой кейс – отдать игрока в РПЛ. Но так мы потеряем лучшего нападающего Медиалиги»

Президент 2Drots Жека высказался о возможном переходе Гаучо в «Пари НН».

Ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что клуб заинтересован в подписании Гаучо.

23-летний ганский форвард в трех матчах Фонбет Кубка России забил два гола, сделал голевую передачу и заработал пенальти. «Самураи» стали первой медийной командой, пробившейся в 4-й раунд Кубка страны.

– Непонятная ситуация с Гаучо: сначала генеральный директор «Пари НН» говорит, что они в нем заинтересованы, потом председатель совета директоров говорит, что они его не знают. Что-то странное. При этом очевидно, что на Гаучо будет спрос.

– На Гаучо 100% будет спрос. Здесь еще влияет то, что Альберт Николаевич (Осколков, помощник главного тренера 2Drots Дмитрия Кузнецова – Sports.ru) очень сильно хочет продать [Гаучо] в РПЛ за хорошие деньги.

Нам с (второй президент 2Drots – Sports.ru), конечно, как руководителям, нравится Гаучо. Вообще нет цены, за которую мы бы хотели его отпустить. Да, с одной стороны, это крутой кейс – отдать игрока в РПЛ, но с другой стороны, мы потеряем лучшего нападающего Медиалиги.

Что конкретно там происходит по трансферу – непонятно. Какие-то дела Альберт Николаевич там ведет.

– Заходы есть или пока все тихо?

– Слушай, видишь, у Альберта Николаевича есть коннекты какие-то с «Пари НН», поэтому, наверное, что-то ведется.

– Как сделать так, чтобы игроков нельзя было потерять бесплатно? Вы думали об этом?

– #####, ну, есть мутные схемы: подписать [контракт] с агентом его, и тогда мы бы получили какую-то компенсацию, но опять же, это, мне кажется, вообще не равняется ценой по трансферу.

Надо заявляться, может, во Вторую лигу уже, чтобы у нас железно были бы игроки на профессиональных контрактах, потому что я не знаю, как удерживать игроков.

С Борей (Фартуной, экс-игрок 2Drots перешел в «КАМАЗ» – Sports.ru) мы ничего не получили. Я очень сомневаюсь, что и с Гаучо что-то большое удастся получить, – рассказал Жека.

Альберт Осколков – воспитанник нижегородской ДЮСШ-8. Защитник выступал за дзержинский «Химик», нижегородский «Локомотив» и другие клубы. Сейчас ассистент главного тренера 2D Дмитрия Кузнецова.

Он работал в «Пятерочке» и никогда не играл в профи. Сегодня его гол вывел 2Drots в 1/32 Кубка России