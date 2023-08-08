Сослан Гатагов: «Если 2Drots попадут в РПЛ, там будут игроки другого уровня. Мбэйп играть не будет, при всем уважении»

Сослан Гатагов уверен, что в 2Drots будет перестройка состава в случае выхода в РПЛ.

«Если 2Drots попадут в Первую лигу или , там будут футболисты другого уровня. Там заработает селекция, появятся другие возможности.

Играть будет не , при всем к нему уважении, а другие футболисты. Те, кто будут отвечать требованиям . Возможно, это будет даже не .

Самое главное – у 2Drots есть болельщики и два главных лица (президенты Некит и Жека – Sports.ru).

При всем уважении к сегодняшним участникам 2Drots, состав может меняться на дистанции», – сказал экс-хавбек « » и руководитель медиафутбольной команды FC Bus.