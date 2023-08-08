Сослан Гатагов: «Если 2Drots попадут в РПЛ, там будут игроки другого уровня. Мбэйп играть не будет, при всем уважении»
Сослан Гатагов уверен, что в 2Drots будет перестройка состава в случае выхода в РПЛ.
«Если 2Drots попадут в Первую лигу или РПЛ, там будут футболисты другого уровня. Там заработает селекция, появятся другие возможности.
Играть будет не Мбэйп, при всем к нему уважении, а другие футболисты. Те, кто будут отвечать требованиям Дмитрия Кузнецова. Возможно, это будет даже не Гаучо.
Самое главное – у 2Drots есть болельщики и два главных лица (президенты Некит и Жека – Sports.ru).
При всем уважении к сегодняшним участникам 2Drots, состав может меняться на дистанции», – сказал экс-хавбек «Спартака» и руководитель медиафутбольной команды FC Bus.
Публиковать всякую шляпу про медиалигу - ✅