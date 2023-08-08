Сослан Гатагов: «Если 2Drots попадут в РПЛ, там будут игроки другого уровня. Мбэйп играть не будет, при всем уважении»

Теги премьер-лига Россия Дмитрий Кузнецов Сослан Гатагов 2Drots Гаучо Мбэйп «Жека 2Drots» Евгений Бабенко Никита «Персона года» Панасюк FC Bus Медиафутбол

Сослан Гатагов уверен, что в 2Drots будет перестройка состава в случае выхода в РПЛ.

«Если 2Drots попадут в Первую лигу или РПЛ, там будут футболисты другого уровня. Там заработает селекция, появятся другие возможности. 

Играть будет не Мбэйп, при всем к нему уважении, а другие футболисты. Те, кто будут отвечать требованиям Дмитрия Кузнецова. Возможно, это будет даже не Гаучо.

Самое главное – у 2Drots есть болельщики и два главных лица (президенты Некит и Жека – Sports.ru). 

При всем уважении к сегодняшним участникам 2Drots, состав может меняться на дистанции», – сказал экс-хавбек «Спартака» и руководитель медиафутбольной команды FC Bus.

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6 комментариев

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tommy_hell_trigger
Сделать актуальную таблицу кубка России - ❌
Публиковать всякую шляпу про медиалигу - ✅
+32
-1
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Красная стрела
Что за бред🤷‍♂️🤪какой рпл…если когда и выйдут, это будет другая команда, с другой инфраструктурой, с другими игроками, но с тем же идиотским названием🤷‍♂️
+7
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Спартак Уокер
Кому они там нужны в РПЛ
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Беременный малыш
Ради интереса, вбил в поисковике, кто такой Мбэйп и как он выглядит🤣🤣🤣🐢
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Spartakus1984
Зачем задротсам в РПЛ?Это уже не медиа футбол.
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