Гаучо считает, что его трансферная стоимость составляет 1 млн евро.

– Гаучо, сколько ты должен стоить на Transfermarkt?

– Миллион евро! Потому что 2Drots – большая платформа.

– Президент 2Drots Некит думает, что ты 10 млн стоишь.

– Это базар. Это больше, потому что они хотят в РПЛ и ФНЛ. Если за меня заплатят 10 миллионов, это будет большая история для 2Drots.

Звоните Никите и Жене. Никите поставьте 10 миллионов и забирайте Гаучо. «Рубин» Казань, «Нижний Новгород», «Спартак», ЦСКА, звоните Никите, конечно, – заявил ганский форвард 2Drots.

28 cентября 2Drots сыграют с «Химками» в четвертом раунде Пути регионов Фонбет Кубка России.

Опубликовано расписание 4-го раунда Пути регионов Кубка России

Гаучо работал в «Пятерочке» и никогда не играл в профи. Его гол вывел 2Drots в 1/32 Кубка России

