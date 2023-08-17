Хавбек «Пари НН» Севикян – лучший дриблер Кубка России на данный момент. Форвард 2Drots Гаучо – в топ-5
В телеграм-канале Фонбет Кубка России назвали топ-5 дриблеров на данный момент.
1. Эдгар Севикян, «Пари НН» – 12 обводок, 75% успешных
2. Роман Зобнин, «Спартак» – 11 обводок, 85% успешных
3. Даниил Кузнецов, «Рубин» – 11 обводок, 73% успешных
4. Гаучо, 2Drots – 10 обводок, 77% успешных
5. Эмирджан Гюрлюк, «Оренбург» – 10 обводок, 67% успешных
Уже не знаете, куда эту медийку пихнуть, стыдно
Поэтому как в здравом уме можно сравнивать показатели матчей между командами РПЛ и между полулюбителями, я хз. Называется: подтасовка фактов и подмена понятий