Хавбек «Пари НН» Севикян – лучший дриблер Кубка России на данный момент. Форвард 2Drots Гаучо – в топ-5

Теги Спартак Рубин ФОНБЕТ Кубок России Роман Зобнин Пари НН Даниил Кузнецов 2Drots Эдгар Севикян Гаучо Эмирджан Гюрлюк Медиафутбол

В телеграм-канале Фонбет Кубка России назвали топ-5 дриблеров на данный момент.

1. Эдгар Севикян, «Пари НН» – 12 обводок, 75% успешных

2. Роман Зобнин, «Спартак» – 11 обводок, 85% успешных

3. Даниил Кузнецов, «Рубин» – 11 обводок, 73% успешных

4. Гаучо, 2Drots – 10 обводок, 77% успешных

5. Эмирджан Гюрлюк, «Оренбург» – 10 обводок, 67% успешных

8 комментариев

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Илья Ковалев
Ответ Shuller18
Потому что в Кубке по сути тоже разные дивизионы. Здесь просто очередная попытка пропиарить медийку
В этом суть Кубка – в нем играют команды из разных дивизионов. А статистика ведется общая.
+4
0
+4
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Shuller18
Ну вы угараете??? Как можно сравнивать показатели пути РПЛ, считай, Премьер Лиги, и матчей уровня Дивизиона Б Второй лиги?
Уже не знаете, куда эту медийку пихнуть, стыдно
+6
-3
+3
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Никита Самарин
Севикян в этом сезоне очень добавил, этот сезон должен стать для него прорывным.
+2
0
+2
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Shuller18
Ответ Илья Ковалев
Они играют в одном турнире – в Кубке. Почему надо их сравнивать отдельно?
Потому что в Кубке по сути тоже разные дивизионы. Здесь просто очередная попытка пропиарить медийку
+2
-1
+1
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Shuller18
Ответ Илья Ковалев
В этом суть Кубка – в нем играют команды из разных дивизионов. А статистика ведется общая.
Раньше да, все играли в одной куче, сейчас есть конкретное деление на элиту и всех остальных, до поры до времени, то есть до весны, элита играет с элитой, а все остальные со всеми остальными.
Поэтому как в здравом уме можно сравнивать показатели матчей между командами РПЛ и между полулюбителями, я хз. Называется: подтасовка фактов и подмена понятий
+2
-1
+1
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Александр Денисов
Ответ Александр Денисов
Если это процент удачных обводок, то скиньте реквизиты карт этих инвалидов, помогу чем смогу
Изменили цифры в новости, было 12%
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Илья Ковалев
Ответ Shuller18
Ну вы угараете??? Как можно сравнивать показатели пути РПЛ, считай, Премьер Лиги, и матчей уровня Дивизиона Б Второй лиги? Уже не знаете, куда эту медийку пихнуть, стыдно
Они играют в одном турнире – в Кубке. Почему надо их сравнивать отдельно?
+3
-3
0
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