Денис Давыдов забил за «Народную Команду» в Медиалиге
Денис Давыдов забил первый гол в 4-м сезоне Winline Медиалиге.
Команда 28-летнего нападающего победила GOATS рэпера Goody (4:3) в матче 4-го тура МФЛ и гарантировала себе место в плей-офф.
Давыдов отметился забитым мячом во втором тайме при счете 2:1. Гол стал дебютным для бывшего игрока «Спартака» и «Химок» в 4-м сезоне Медиалиги.
После забитого мяча партнеры поздравили «русского Месси».
В медиафутболе Давыдов выступал за Reality и «БроукБойз».
«Народная Команда» – медийный футбольный клуб болельщиков «Спартака». За него играют Александр Прудников и Никита Баженов.
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