Денис Давыдов забил за «Народную Команду» в Медиалиге

Теги премьер-лига Россия Денис Давыдов Winline Медиалига GOATS Народная Команда Медиафутбол

Денис Давыдов забил первый гол в 4-м сезоне Winline Медиалиге.

Команда 28-летнего нападающего победила GOATS рэпера Goody (4:3) в матче 4-го тура МФЛ и гарантировала себе место в плей-офф.

Давыдов отметился забитым мячом во втором тайме при счете 2:1. Гол стал дебютным для бывшего игрока «Спартака» и «Химок» в 4-м сезоне Медиалиги.

 

После забитого мяча партнеры поздравили «русского Месси».

 

В медиафутболе Давыдов выступал за Reality и «БроукБойз».

«Народная Команда» – медийный футбольный клуб болельщиков «Спартака». За него играют Александр Прудников и Никита Баженов.

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4 комментария

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20 лет в офсайде
Ну наконец-то начал оправдывать авансы
+4
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леннорыч-абрамович
Народная Команда Маями?
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Антоха Картоха
Месси
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Александр Коларов
Народный Месси
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