Денис Давыдов забил за «Народную Команду» в Медиалиге

Денис Давыдов забил первый гол в 4-м сезоне Winline Медиалиге.

Команда 28-летнего нападающего победила рэпера Goody (4:3) в матче 4-го тура МФЛ и гарантировала себе место в плей-офф.

Давыдов отметился забитым мячом во втором тайме при счете 2:1. Гол стал дебютным для бывшего игрока «Спартака» и «Химок» в 4-м сезоне .

После забитого мяча партнеры поздравили «русского Месси».

В медиафутболе Давыдов выступал за Reality и «БроукБойз».

« » – медийный футбольный клуб болельщиков «Спартака». За него играют Александр Прудников и Никита Баженов.