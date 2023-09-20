Денис Давыдов рассказал, что ему надоело прозвище «русский Месси».

В 2014 году бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о Денисе: «Видите, растет у нас свой юный Месси – Давыдов. Дай бог, чтобы мы его не перехвалили. Только через пахоту на тренировке можно забить себе место в составе «Спартака».

«Когда большой человек говорит такие слова, уже от этого не избавишься. Здесь все просто. Это надо принять просто, и все. Но меня это ####### (надоело – Sports.ru), честно. В моменте это даже было уже не смешно. Постоянно кто-нибудь: «О, Месси, Месси, Месси, Месси». На районе, в магазине, в метро, где угодно.

Первая реакция, когда увидел эту цитату? Я не помню, как отреагировал. Мне кажется, сказал, просто не подумав. Не вскружило ли голову? Нет. Я вообще спокойно отнесся к этому.

Леонид Арнольдович меня всегда подбадривал, очень помогал, верил. Общались с ним не раз. Сказал и сказал. Он сказал это после матча с «Црвеной Звездой», я тогда просто на кураже феерил, возил, брал и кайфовал, как и надо вообще играть всегда.

После этого матча он сказал – и все, живи теперь с этим», – заявил Давыдов.

Сейчас 28-летний нападающий выступает за «Народную Команду» в .

«НК» – медиафутбольный клуб болельщиков «Спартака», за который играют Александр Прудников и Никита Баженов.