Денис Давыдов про «русского Месси»: «Меня это #######. После матча с «Црвеной Звездой» Федун назвал – и все, живи теперь с этим»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Црвена Звезда Денис Давыдов брань Winline Медиалига Народная Команда Медиафутбол

Денис Давыдов рассказал, что ему надоело прозвище «русский Месси».

В 2014 году бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о Денисе: «Видите, растет у нас свой юный Месси – Давыдов. Дай бог, чтобы мы его не перехвалили. Только через пахоту на тренировке можно забить себе место в составе «Спартака».

«Когда большой человек говорит такие слова, уже от этого не избавишься. Здесь все просто. Это надо принять просто, и все. Но меня это ####### (надоело – Sports.ru), честно. В моменте это даже было уже не смешно. Постоянно кто-нибудь: «О, Месси, Месси, Месси, Месси». На районе, в магазине, в метро, где угодно.

Первая реакция, когда увидел эту цитату? Я не помню, как отреагировал. Мне кажется, сказал, просто не подумав. Не вскружило ли голову? Нет. Я вообще спокойно отнесся к этому.

Леонид Арнольдович меня всегда подбадривал, очень помогал, верил. Общались с ним не раз. Сказал и сказал. Он сказал это после матча с «Црвеной Звездой», я тогда просто на кураже феерил, возил, брал и кайфовал, как и надо вообще играть всегда.

После этого матча он сказал – и все, живи теперь с этим», – заявил Давыдов.

Сейчас 28-летний нападающий выступает за «Народную Команду» в Winline Медиалиге

«НК» – медиафутбольный клуб болельщиков «Спартака», за который играют Александр Прудников и Никита Баженов.

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21 комментарий

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Алексей Ненахов
Давыдов -русский Месси
Карпин - русский Клопп
Федотов - русский Гвардиола
Дзюба иди на ###
+95
-9
+86
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Зелёный гопник
Ответ Алексей Ненахов
Давыдов -русский Месси Карпин - русский Клопп Федотов - русский Гвардиола Дзюба иди на ###
Дзюба - русский Рукаку😁
+32
-4
+28
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леннорыч-абрамович
"Федун - русский #####"
Давыдов
+15
-2
+13
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Максим Τихонов
Ответ filippa
ждем статью на спортсе. все русские месси где они сейчас ? от измаилова до длвыдова.
Это Месси - аргентинский Измайлов. Марат раньше зажег.
+8
0
+8
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Ярик01
Зарплата и личный шофер не задолбали, из-за прозвища страдал )
+6
-2
+4
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Всё знаю
«Видите, растет у нас свой юный Месси – Давыдов. Дай бог, чтобы мы его не перехвалили (с)
А потом дают премку 800к рублей за 10 минут в матче, который уже ничего не решал.
Странно, что не заиграл)))
+4
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mastersolist
меня это надоело!
+4
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QWertY
А где расшифровка в скобочках?
+2
0
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Ilya Shilovskiy
Ответ mastersolist
меня это надоело!
пущу в обиход
+1
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Всё знаю
Ответ faerie dragon
Почему русский месси не реализовался? Напомните пожалуйста.
Деньги, лень.
Не прошёл испытание медными трубами.
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filippa
ждем статью на спортсе. все русские месси где они сейчас ? от измаилова до длвыдова.
+1
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ilyystylEupp
Ответ QWertY
А где расшифровка в скобочках?
в карагнде
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Михаил Лубянский
Не карпин виноват, что давыдов даже фнл не потянул
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-= Masteryuga =-
Ответ faerie dragon
Почему русский месси не реализовался? Напомните пожалуйста.
потому что не организованный, не дисциплинированный, не целеустремленный, как и большинство наших футболеров, довольных легкими бюджетными деньжатами 😏
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Сергей Сергеевич
Ответ faerie dragon
Почему русский месси не реализовался? Напомните пожалуйста.
Гормон роста не получил.
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a2wai
Ответ schwein
Откройте пожалуйста 2-ю и 5-ю буквы, без подсказки не могу отгадать слово.
250 очков на барабане, буква?
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Франк Небо
Ответ a2wai
250 очков на барабане, буква?
Буква "з"
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a2wai
Ответ Франк Небо
Буква "з"
Верно! Крутим барабан или назовете слово сразу?
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faerie dragon
Почему русский месси не реализовался? Напомните пожалуйста.
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