GOATS и «Народная Команда» сыграют в первом матче игрового дня Медиалиги

Теги Winline Медиалига GOATS результаты Народная Команда Медиафутбол

GOATS встречается с «Народной Командой» в 4-м туре WInline Медиалиги.

24 сентября, воскресенье

GOATS – «Народная Команда» – 11:30

GOATS (стартовый состав): Абаев, Киров, Макинде, Кривошеев, Новичков, Лелюхин, свят, Донов, Болдырев, Goody, Ромарой.

«Народная Команда» (стартовый состав): Маменко, Бара, Виниченко, Мелеха, Майк, Большаков, Шишкин, Шкода, Белый, Трофименко, Прудников. 

Матч проходит в Одинцове на стадионе «Центральный».

Примечание: время начала матча – московское.

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