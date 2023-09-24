GOATS и «Народная Команда» сыграют в первом матче игрового дня Медиалиги
GOATS встречается с «Народной Командой» в 4-м туре WInline Медиалиги.
24 сентября, воскресенье
GOATS – «Народная Команда» – 11:30
GOATS (стартовый состав): Абаев, Киров, Макинде, Кривошеев, Новичков, Лелюхин, свят, Донов, Болдырев, Goody, Ромарой.
«Народная Команда» (стартовый состав): Маменко, Бара, Виниченко, Мелеха, Майк, Большаков, Шишкин, Шкода, Белый, Трофименко, Прудников.
Матч проходит в Одинцове на стадионе «Центральный».
Примечание: время начала матча – московское.
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