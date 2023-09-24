Нагучев о «Матч ТВ»: «Выходят незнакомые мне люди #####, а я должен за них переживать. Пусть меня ненавидят, но они ссут играть в футбол»

Роман Нагучев недоволен игрой футболистов «Матч ТВ».

Сразу после матча 4-го тура Winline Медиалиги FC Bus – « » (1:1, в серии буллиталити 3:1) Нагучев эмоционально высказался об игре команды.

: «Да #####, я хочу это сказать, мне #####. Пусть меня ненавидят, пусть со мной команда не разговаривает, но они ссут играть в футбол. Эта команда боится выйти 1 на 1».

Алексей Горин, директор клуба: «Кто? Ты видел сколько моментов было в конце? Что ты несешь?»

Роман Нагучев: «Пожалуйста, Леха, они обычные #####, обычные, обычные, Леш, обычные!»

Алексей Горин: «Не надо с такими эмоциями идти в раздевалку».

Роман Нагучев: «Я приду. Почему?»

Алексей Горин: «Потому что они негативные».

Роман Нагучев: «И что? Это как-то что-то меняет? Кроме того, что мы набираем людей, которые боятся».

Алексей Горин: «Они не нужны команде, такие эмоции».

Роман Нагучев: «Они не могут обвести игрока 1 на 1».

Алексей Горин: «А ты можешь ###?»

Роман Нагучев: «Да я могу, #####».

Алексей Горин: «Ну иди выйди #####. Че ты не вышел-то? Подошел бы к Косте [Геничу] и сказал ###».

Роман Нагучев: «Да ###, я готов ###».

Алексей Горин: «Да конечно, ###».

Роман Нагучев: «### играют какие-то не знакомые мне люди #####, а я еще должен за них переживать».

Алексей Горин: «А мне знакомые...»

Роман Нагучев: «В #####, ###, он не может обвести вратаря ###, Лех, а ты его защищаешь. А че ты меня не защищаешь, Лех? Что ты меня не защищаешь?»