Константин Генич: «Нет ни одной команды в Медиалиге по-футбольному сильнее, чем «Матч ТВ». Проблема в том, что мы практически не тренируемся»

Теги Константин Генич Winline Медиалига Матч ТВ Медиафутбол

Константин Генич рассказал, за счет чего ФК «Матч ТВ» выйдет в плей-офф МФЛ-4.

«За счет чего «Матч ТВ» будет выходить в плей-офф? За счет игры в футбол и тренерского гения Константина Генича (смеется)!

Если серьезно, то нет ни одной команды, как мне кажется, по-футбольному полностью сильнее, чем наша. Подбор игроков у нас очень хороший, я им полностью доволен.

Проблема только в том, что у нас нет условий для тренировок. Мы практически не тренируемся. На тех тренировках, которые у нас есть, 70 процентов основного состава отсутствует, так как они задействованы в других командах.

В это наша проблема. Играем практически с листа. В плане организации тренировочного процесса и командного подхода мы многим коллективам уступаем, к сожалению», – рассказал главный тренер ФК «Матч ТВ» в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий