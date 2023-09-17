«Амкал» вышел в 1/4 финала Winline Медиалиги, досрочно выиграв группу B

«Амкал» досрочно вышел в плей-офф Winline Медиалиги.

Команда Германа Эль Класико обеспечила себе первое место в группе B, одержав три победы в трех турах.

Последней командой, сохранявшей шансы догнать «Амкал», был «Уралец», однако клуб из Казахстана сегодня победил ФК «Матч ТВ» только в серии буллиталити (0:0, 3:2 Б), заработав два очка.

Таким образом, у «Уральца» теперь два очка после двух игр, столько же у FC Bus. «Сахалинец» набрал четыре очка в трех матчах, у «Матч ТВ» один балл в двух играх.