«Амкал» вышел в 1/4 финала Winline Медиалиги, досрочно выиграв группу B

Теги Амкал Winline Медиалига Матч ТВ FC Bus МФК Сахалинец Уралец Медиафутбол

«Амкал» досрочно вышел в плей-офф Winline Медиалиги.

Команда Германа Эль Класико обеспечила себе первое место в группе B, одержав три победы в трех турах.

Последней командой, сохранявшей шансы догнать «Амкал», был «Уралец», однако клуб из Казахстана сегодня победил ФК «Матч ТВ» только в серии буллиталити (0:0, 3:2 Б), заработав два очка.

Таким образом, у «Уральца» теперь два очка после двух игр, столько же у FC Bus. «Сахалинец» набрал четыре очка в трех матчах, у «Матч ТВ» один балл в двух играх.

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