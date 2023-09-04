Расписание 2-го тура Winline МФЛ: матчи 2Drots и «Амкала» пройдут в Нижнем, Fight Nights и «Броуки» сыграют в Одинцове

Winline Медиалига опубликовала расписание 2-го тура.

«Амкал» и 2Drots сыграют в этом туре в Нижнем Новгороде.

Еще четыре матча пройдут в Одинцове, оставшиеся два – в Москве на «Москвиче».

, 2-й тур

Суббота, 9 сентября

« » – « » – 16:00 (Нижний Новгород)

Воскресенье, 10 сентября

– « » – 11:30 (Одинцово)

« » – « » – 14:30 (Одинцово)

– « » – 17:30 (Одинцово)

2Drots – ФК «10» – 18:00 (Нижний Новгород)

« » – KicksTown – 20:30 (Одинцово)

Понедельник, 11 сентября

FC Bus – « » – 18:00 (Москва)

« » – « » – 21:00 (Москва)