Расписание 2-го тура Winline МФЛ: матчи 2Drots и «Амкала» пройдут в Нижнем, Fight Nights и «Броуки» сыграют в Одинцове
Winline Медиалига опубликовала расписание 2-го тура.
«Амкал» и 2Drots сыграют в этом туре в Нижнем Новгороде.
Еще четыре матча пройдут в Одинцове, оставшиеся два – в Москве на «Москвиче».
Медиалига, 2-й тур
Суббота, 9 сентября
«Матч ТВ» – «Амкал» – 16:00 (Нижний Новгород)
Воскресенье, 10 сентября
Starmix – «Бей Беги» – 11:30 (Одинцово)
«Чисто Питер» – «Дружина» – 14:30 (Одинцово)
Fight Nights – «БроукБойз» – 17:30 (Одинцово)
2Drots – ФК «10» – 18:00 (Нижний Новгород)
«Народная Команда» – KicksTown – 20:30 (Одинцово)
Понедельник, 11 сентября
FC Bus – «Сахалинец» – 18:00 (Москва)
«Эгриси» – «Родина Медиа» – 21:00 (Москва)
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