Расписание 2-го тура Winline МФЛ: матчи 2Drots и «Амкала» пройдут в Нижнем, Fight Nights и «Броуки» сыграют в Одинцове

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Winline Медиалига опубликовала расписание 2-го тура.

«Амкал» и 2Drots сыграют в этом туре в Нижнем Новгороде.

Еще четыре матча пройдут в Одинцове, оставшиеся два – в Москве на «Москвиче».

Медиалига, 2-й тур

Суббота, 9 сентября

«Матч ТВ» – «Амкал» – 16:00 (Нижний Новгород)

Воскресенье, 10 сентября

Starmix – «Бей Беги» – 11:30 (Одинцово)

«Чисто Питер» – «Дружина» – 14:30 (Одинцово)

Fight Nights – «БроукБойз» – 17:30 (Одинцово)

2Drots – ФК «10» – 18:00 (Нижний Новгород)

«Народная Команда» – KicksTown – 20:30 (Одинцово)

Понедельник, 11 сентября

FC Bus – «Сахалинец» – 18:00 (Москва)

«Эгриси» – «Родина Медиа» – 21:00 (Москва)

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