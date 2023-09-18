2Drots и «Химки» сыграют 28 сентября. Опубликовано расписание 4-го раунда Пути регионов Кубка России

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Фонбет Кубок России опубликовал расписание 4-го раунда Пути регионов.

26 сентября, вторник

«Уфа» – «Торпедо», начало в 16:30

27 сентября, среда

«Динамо-Владивосток» – «Тюмень», начало в 12:00

«СКА-Хабаровск» – «Сокол», начало в 12:30

«Рязань» – «Акрон», начало в 13:00

«Биолог-Новокубанск» – «Черноморец», начало в 14:00

«Форте» – «Динамо» Махачкала, начало в 16:00

СКА Ростов-на-Дону – «Нефтехимик», начало в 16:30

«Амкар» – «Кубань», начало в 16:30

«Знамя Труда» – «Волгарь», начало в 18:00

«Динамо» Брянск – «Шинник», начало в 18:00

«КАМАЗ» – «Ленинградец», начало в 18:30

«Луки-Энергия» – «Енисей», начало в 18:30

«Ротор» – «Алания», начало в 19:00

«Текстильщик» – «Родина», начало в 19:00

«Леон Сатурн» – «Арсенал», начало в 19:00

28 сентября, четверг

2Drots – «Химки», начало в 16:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

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3 комментария

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T622222
ПутиН с большой буквы )))))))
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ALMANAC
Химки настолько мерзкие, что придется с детства притопить за 2дротс
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Красная стрела
На МКС сыграют?😁
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