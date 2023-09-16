Капитан 2Drots Эдамс о матчах в Кубке: «Уверен, на медиаклубы настраиваются еще сильнее, чем на обычные матчи»

Эдамс рассказал, что 2Drots хотят обыграть «Химки».

– Какие впечатления после жеребьевки Кубка России?

– Кто бы нам ни попался, это будет команда из ФНЛ. Любой соперник был бы для нас интересным и сильным. Ну, и пока потихоньку приходит понимание, что играем матч в 1/32 финала. Самое главное – мы никогда никого не боялись и бояться не будем. Может, вы и не увидите от нас суперигры в стиле «Барселоны» Гвардиолы, но каждый, кто выйдет в этот день в майке 2Drots, отдаст всего себя.

– Ты когда-нибудь мог поверить, что будешь играть на таком уровне?

– Да. Я такой же человек, как и те, кто играют в ФНЛ или Премьер-Лиге. Просто у них получилось, а у меня — нет в связи с какими-то своими событиями. После первого участия в Кубке России я понял, что нам по силам дойти до команды ФНЛ. Сейчас главное в голове задать планку выше, чем была изначально: «Дойти дальше, чем другие медиаклубы, постараться дойти до ФНЛ».

– Как ты думаешь, «Химки» могут вас недооценить?

– Уверен, на медиаклубы настраиваются еще сильнее, чем на обычные матчи. Так как поражение от команды с приставкой «медиа» может ударить по самолюбию тренера из команды уровня ФНЛ. И, как всегда, для болельщиков ФК «Химки» мы — выскочки, недофутболисты. Ну ничего, «Муром», «Сахалин» и «Динамо Киров» точь в точь писали в комментариях. Чем кончилось, и я, и вы знаете. Плюс ко всему, я слышал, что Андрей Викторович Талалаев, возможно, немного перестраховывается, говоря о том, что выпустит не основных игроков. Нам без разницы, кто будет играть. Есть команда «Химки», которую мы хотим обыграть.

– Один из президентов 2Drots говорил, что вы – народная команда. Ты согласен с его мнением?

– Народная медиакоманда, согласен (cмеется). Да и что значит народная? Не до конца понимаю. Но на данный момент, мы сильнее всех как по трофеям и футболистам, так и в медиа. В любом городе за нас приходят болеть не только наши болельщики, но и люди, которые во всем турнире МФЛ могут переживать и за другие команды. А когда 2Drots в городе, все хотят посмотреть на эту смесь футбола и классных персонажей! Медийная народная команды – это мы, – сказал капитан 2Drots.

В следующем раунде Кубка России 2Drots сыграют против «Химок». Матч состоится 26 сентября.