Капитан 2Drots Эдамс о матчах в Кубке: «Уверен, на медиаклубы настраиваются еще сильнее, чем на обычные матчи»

Теги Химки премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига 2Drots Winline Медиалига Эдамс Медиафутбол

Эдамс рассказал, что 2Drots хотят обыграть «Химки».

– Какие впечатления после жеребьевки Кубка России?

– Кто бы нам ни попался, это будет команда из ФНЛ. Любой соперник был бы для нас интересным и сильным. Ну, и пока потихоньку приходит понимание, что играем матч в 1/32 финала. Самое главное – мы никогда никого не боялись и бояться не будем. Может, вы и не увидите от нас суперигры в стиле «Барселоны» Гвардиолы, но каждый, кто выйдет в этот день в майке 2Drots, отдаст всего себя.

– Ты когда-нибудь мог поверить, что будешь играть на таком уровне?

– Да. Я такой же человек, как и те, кто играют в ФНЛ или Премьер-Лиге. Просто у них получилось, а у меня — нет в связи с какими-то своими событиями. После первого участия в Кубке России я понял, что нам по силам дойти до команды ФНЛ. Сейчас главное в голове задать планку выше, чем была изначально: «Дойти дальше, чем другие медиаклубы, постараться дойти до ФНЛ».

– Как ты думаешь, «Химки» могут вас недооценить?

– Уверен, на медиаклубы настраиваются еще сильнее, чем на обычные матчи. Так как поражение от команды с приставкой «медиа»  может ударить по самолюбию тренера из команды уровня ФНЛ. И, как всегда, для болельщиков ФК «Химки» мы — выскочки, недофутболисты. Ну ничего, «Муром», «Сахалин» и «Динамо Киров» точь в точь писали в комментариях. Чем кончилось, и я, и вы знаете. Плюс ко всему, я слышал, что Андрей Викторович Талалаев, возможно, немного перестраховывается, говоря о том, что выпустит не основных игроков. Нам без разницы, кто будет играть. Есть команда «Химки», которую мы хотим обыграть.

– Один из президентов 2Drots говорил, что вы – народная команда. Ты согласен с его мнением?

– Народная медиакоманда, согласен (cмеется). Да и что значит народная? Не до конца понимаю. Но на данный момент, мы сильнее всех как по трофеям и футболистам, так и в медиа. В любом городе за нас приходят болеть не только наши болельщики, но и люди, которые во всем турнире МФЛ могут переживать и за другие команды. А когда 2Drots в городе, все хотят посмотреть на эту смесь футбола и классных персонажей! Медийная народная команды – это мы, – сказал капитан 2Drots.

В следующем раунде Кубка России 2Drots сыграют против «Химок». Матч состоится 26 сентября.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий