Новичок «Эгриси» Деннис: «Я начал играть в футбол на улице – в Африке, там было очень грязно»

Новичок «Эгриси» Деннис Акио рассказал о сложном пути в футболе.

«Как попал в футбол? Когда я был ребенком, папе нравился футбол. Тогда я начал играть в футбол на улице – в Африке [Деннис из Нигерии], а там было очень грязно.

Я тогда еще ногу сломал, и мама мне говорила: «Куда? Тебе нельзя играть в футбол! Тебе надо учиться, надо идти в школу». Я не слушал и шел на поле.

Илюха-тренер [ ] постоянно говорит, интересные тренировки. Он как брат.

Мой любимый игрок в – Струн (Игорь Струнин, полузащитник « » – Sports.ru). Сейчас надо в глаза смотреть победе. Думать о победе», – рассказал нападающий «Эгриси» в новой серии реалити о клубе.