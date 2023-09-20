Новичок «Эгриси» Деннис: «Я начал играть в футбол на улице – в Африке, там было очень грязно»
Новичок «Эгриси» Деннис Акио рассказал о сложном пути в футболе.
«Как попал в футбол? Когда я был ребенком, папе нравился футбол. Тогда я начал играть в футбол на улице – в Африке [Деннис из Нигерии], а там было очень грязно.
Я тогда еще ногу сломал, и мама мне говорила: «Куда? Тебе нельзя играть в футбол! Тебе надо учиться, надо идти в школу». Я не слушал и шел на поле.
Илюха-тренер [Илья Лисицын] постоянно говорит, интересные тренировки. Он как брат.
Мой любимый игрок в Медиалиге – Струн (Игорь Струнин, полузащитник «Эгриси» – Sports.ru). Сейчас надо в глаза смотреть победе. Думать о победе», – рассказал нападающий «Эгриси» в новой серии реалити о клубе.
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