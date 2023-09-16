«У нас, пожалуй, лучший состав за три сезона». Уткин о первой победе «Эгриси» в сезоне Медиалиги

Василий Уткин высказался после первой победы «Эгриси» в сезоне WInline Медиалиги.

«Я очень доволен, потому что игра, конечно, не без огрехов. В первом тайме мы показали, как говорил один мой товарищ и коллега, команды, которые не бьют по воротам и не забивают, как правило, не выигрывают.

По первому тайму было видно, что давление все равно работает, было видно, что у «Козлов»... Я не знаю, по каким причинам, но они явно были обессилены к концу первого тайма. Когда они остались вдесятером, я подумал, что это особенный таллант «Эгриси» – проигрывать матчи с любым преимуществом, можем с этим помочь «Козлам». Ну а так я вполне удовлетворен. Я же сказал, что у нас, пожалуй, лучший состав за три сезона. У нас есть все, чтобы набирать по ходу.

Первое место в нашей группе не разыгрывается. Я вообще, если говорить по итогу всей этой идиотской истории с оценками Текилы, на самом деле мы прекрасно выступили в матче с «Родиной Медиа». Потому что мы обеспечили себе, как минимум, +3 в разнице мячей с «Народной Командой». Это еще не все, но тем не менее. Я почти не шучу», – рассказал президент «Эгриси» в интервью корреспонденту .ru Фирузу Анвари.

« » обыграл GOATS в матче 3-го тура (3:0).