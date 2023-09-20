Гаучо, Павлюченко, Левшук – в символической сборной 3-тура Медиалиги по мнению подписчиков

Теги Роман Павлюченко Никита Дубчак Александр Степанов 1994 Руслан Имаев Эгриси Амкал 2Drots Winline Медиалига Fight Nights ФК 10 Алекс Стиль Гаучо Илья Сальников Арсений Левшук Андрей Беломытцев Алексей Клюкин Евгений Григорьев Медиафутбол

Представлена символическая сборная 3-го тура Winline Медиалиги.

Сборная сформирована на основе голосования в телеграм-канале Медиафутбол на Sports.ru.

Символическая сборная 3-го тура

Вратарь: Алексей Клюкин («Эгриси»);

Защитники: Степ (2Drots), Имай («Амкал»), Саля (2Drots), Арсений Левшук («Амкал»);

Полузащитники: Алекс Стиль (2Drots), Никита Дубчак («Амкал»), Белый (ФК «10»), Евгений Григорьев («Эгриси»);

Нападающие: Роман Павлюченко (Fight Nights), Гаучо (2Drots).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий