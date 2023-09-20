Гаучо, Павлюченко, Левшук – в символической сборной 3-тура Медиалиги по мнению подписчиков
Представлена символическая сборная 3-го тура Winline Медиалиги.
Сборная сформирована на основе голосования в телеграм-канале Медиафутбол на Sports.ru.
Символическая сборная 3-го тура
Вратарь: Алексей Клюкин («Эгриси»);
Защитники: Степ (2Drots), Имай («Амкал»), Саля (2Drots), Арсений Левшук («Амкал»);
Полузащитники: Алекс Стиль (2Drots), Никита Дубчак («Амкал»), Белый (ФК «10»), Евгений Григорьев («Эгриси»);
Нападающие: Роман Павлюченко (Fight Nights), Гаучо (2Drots).
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