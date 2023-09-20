Гаучо, Павлюченко, Левшук – в символической сборной 3-тура Медиалиги по мнению подписчиков

Представлена символическая сборная 3-го тура Winline Медиалиги.

Сборная сформирована на основе голосования в телеграм-канале Медиафутбол на Sports.ru.

Символическая сборная 3-го тура

Вратарь: Алексей Клюкин («Эгриси»);

Защитники: (2Drots), («Амкал»), (2Drots), Арсений Левшук (« »);

Полузащитники: (2Drots), Никита Дубчак («Амкал»), Белый (ФК «10»), Евгений Григорьев («Эгриси»);

Нападающие: Роман Павлюченко (Fight Nights), Гаучо (2Drots).