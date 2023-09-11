Каррера о матче «Народной Команды»: «Присутствует спартаковский дух. Я открываю медийный футбол для себя»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Массимо Каррера Winline Медиалига Народная Команда Медиафутбол

Массимо Каррера ощутил спартаковский дух на матче «Народной Команды».

Накануне итальянец посетил игру команды болельщиков «Спартака» против KicksTown (2:0).

– Очень рады вас здесь видеть, очень неожиданно. Скажите, что вы знаете о медийном футболе?

– Я открываю медийный футбол для себя здесь и сейчас. Я нигде не видел и не слышал о подобных лигах.

Мне кажется, у вас есть все то же самое, что в РПЛ: поле, болельщики, свет, камеры и телевидение. Здорово!

Даже на этом стадионе в Одинцове мы ощущаем, что присутствует спартаковский дух.

– Есть шанс, что мы увидим вас снова здесь?

– Я думаю, все возможно. Когда я вернусь [в Россию], есть шансы, что я окажусь тут вновь, – сказал бывший главный тренер «Спартака».

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1 комментарий

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Konstantin Zorin
Вот Массимо и нашёл чем заняться - итальянская Медиалига!
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