Каррера о матче «Народной Команды»: «Присутствует спартаковский дух. Я открываю медийный футбол для себя»
Массимо Каррера ощутил спартаковский дух на матче «Народной Команды».
Накануне итальянец посетил игру команды болельщиков «Спартака» против KicksTown (2:0).
– Очень рады вас здесь видеть, очень неожиданно. Скажите, что вы знаете о медийном футболе?
– Я открываю медийный футбол для себя здесь и сейчас. Я нигде не видел и не слышал о подобных лигах.
Мне кажется, у вас есть все то же самое, что в РПЛ: поле, болельщики, свет, камеры и телевидение. Здорово!
Даже на этом стадионе в Одинцове мы ощущаем, что присутствует спартаковский дух.
– Есть шанс, что мы увидим вас снова здесь?
– Я думаю, все возможно. Когда я вернусь [в Россию], есть шансы, что я окажусь тут вновь, – сказал бывший главный тренер «Спартака».
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