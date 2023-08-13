«Мне было вообще #####, что Промес вышел с Зиешем каким-то на «Открытии». Форвард «Народной» Стронг о перформансе в матче Медиалиги с «Бей Беги»

Стронг остался недоволен перформаносом во время матча WInline МФЛ.

Во время матча 6-го тура регулярного чемпионата Медиалиги « » – « » (0:1) сделали паузу, чтобы и вышли в центр поля и поприветствовали зрителей.

– Футболисты «Спартака» следят за «Народной Командой»? упоминал, что в третьем сезоне болел за вас.

– Клуб следит и заинтересован. Есть репосты постоянные от «Спартака» в социальных сетях. Они следят за нами, тем более Зеленов из пресс-службы «Спартака» у нас в командном чате. Нет такого, что мы сами по себе.

Из игроков самые активные Литвинов и Мелешин. Еще Классен был у нас на матче.

Промес хорошо общается с Джикией и Соболевым, поэтому он к ним приходит. Мне было вообще ##### [все равно], что Промес вышел с Зиешем каким-то на «Открытии».

Кто это вообще для нас? Игрок сборной Марокко? Я вообще не понял этого: они сбивают темп, выводят на поле какое-то представление с Промесом. Выйди и сделай это в перерыве, а не когда игра идет. Я был очень сильно недоволен. Я прямо кричал на бровке, хорошо, что на камеры не попало.

А так Мелешин самый активный, он и матч наш комментировал. К тому же, в «Народной» играет его брат.

– А по переписке ни с кем не общался из игроков «Спартака» на тему «НК»?

– Нет. Сам не писал, мне тоже не писали.

С Дзюбой только общались (смеется)! Написал он мне после Стола с Чужим после первого тура: «Ты что, медийным стал?»

Я ответил: «Конечно, надо же двигаться как-то по-другому!» – рассказал форвард «Народной Команды» в интервью Степану Кашинцеву для Sports.ru.

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