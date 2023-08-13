«Мне было вообще #####, что Промес вышел с Зиешем каким-то на «Открытии». Форвард «Народной» Стронг о перформансе в матче Медиалиги с «Бей Беги»

Теги Спартак премьер-лига Россия Sports.ru Георгий Джикия Квинси Промес Хаким Зиеш Александр Соболев Леон Классен Руслан Литвинов брань Winline Медиалига Павел Мелешин Бей Беги Народная Команда Иван Стронг Медиафутбол

Стронг остался недоволен перформаносом во время матча WInline МФЛ.

Во время матча 6-го тура регулярного чемпионата Медиалиги «Народная Команда» – «Бей Беги» (0:1) сделали паузу, чтобы Квинси Промес и Хаким Зиеш вышли в центр поля и поприветствовали зрителей.

– Футболисты «Спартака» следят за «Народной Командой»? Литвинов упоминал, что в третьем сезоне болел за вас.

– Клуб следит и заинтересован. Есть репосты постоянные от «Спартака» в социальных сетях. Они следят за нами, тем более Зеленов из пресс-службы «Спартака» у нас в командном чате. Нет такого, что мы сами по себе.

Из игроков самые активные Литвинов и Мелешин. Еще Классен был у нас на матче.

Промес хорошо общается с Джикией и Соболевым, поэтому он к ним приходит. Мне было вообще ##### [все равно], что Промес вышел с Зиешем каким-то на «Открытии».

Кто это вообще для нас? Игрок сборной Марокко? Я вообще не понял этого: они сбивают темп, выводят на поле какое-то представление с Промесом. Выйди и сделай это в перерыве, а не когда игра идет. Я был очень сильно недоволен. Я прямо кричал на бровке, хорошо, что на камеры не попало.

А так Мелешин самый активный, он и матч наш комментировал. К тому же, в «Народной» играет его брат.

– А по переписке ни с кем не общался из игроков «Спартака» на тему «НК»?

– Нет. Сам не писал, мне тоже не писали.

С Дзюбой только общались (смеется)! Написал он мне после Стола с Чужим после первого тура: «Ты что, медийным стал?»

Я ответил: «Конечно, надо же двигаться как-то по-другому!» – рассказал форвард «Народной Команды» в интервью Степану Кашинцеву для Sports.ru.

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32 комментария

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Valikkk
Мне вообще ##### на медиалигу, но спортс упрямо суёт её в раздел футбола.
+121
-1
+120
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Nick Crosier
Нормальным людям на медиафутбол тоже.
+56
-1
+55
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Александр Каретников
очень интересно, а других новостей кроме этого шлака нет...
+29
0
+29
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the80dream
Ответ Valikkk
Мне вообще ##### на медиалигу, но спортс упрямо суёт её в раздел футбола.
раздел цирк, здесь больше подходит
+23
0
+23
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Alamh Kaiser
есть вариант блокнуть тэг медиа футбол?
+9
0
+9
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superbro
Кто это? Кому не ##### на медиалигу? Хватит срать эти новости сюда.
+7
0
+7
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Гамарджоба Генацвале
Мне вообще ##### на Стронга и Медиалигу. Спортс, напиши об этом в новостях, пожалуйста.
+7
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dreamstep
Зиеш, обладатель ЛЧ и ты Стронг, никто и звать никак. Админы Спортса, зачем вообще такую новость публиковать типа человеку пофиг?
+7
-1
+6
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Артем Сергеев
Кто это? И почему его высказывания тут публикуют?
+3
0
+3
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MESSIya
Кто этот нуб? И зачем это в рубрике футбола?
+2
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Гаврила Ардалионович
Ответ Valikkk
Мне вообще ##### на медиалигу, но спортс упрямо суёт её в раздел футбола.
Да всем #####
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Геннадий Тёкин
Ответ Valikkk
Мне вообще ##### на медиалигу, но спортс упрямо суёт её в раздел футбола.
👍👏
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Barcelona Forever
медиалига это какое-то голимое недоразумение, впрочем как и какой-то непонятный стронг тоже
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Красная стрела
Мне по ### кто это, но чсв у парня явно зашкаливает😂
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Abu Ibrahim
Кто это?
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Vladvenk
Рот вымой с мылом, спортсмен.
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Гаврила Ардалионович
##### - новое слово какое-то.
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Ранальду с пивком
Они сбивают темп и выводят для представления Промеса и Зиеша …. Ну так иди в профессиональный футбол играй, если тебе это не нравится или ты думал что у тебя будет тут тоже самое, только зарплата по больше , да тренировок по меньше?
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Игорь Деньгин
та большинству на вас всех также
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Faust Doc
Интересно, почему алкашей с лавки не цитируют??? Недоработка!
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Barcelona Forever
Ответ Самый адовый Крикун
Всем, кто на Ваню гонит, посоветую, скажите ему это в лицо. Я с ним неоднократно выпивал/тусил/был на свадьбах и прочих движухах. Это очень сильный, опасный, но в то же время, добрый человек. Но не надо на него бычить. Ну играет парень в футбол, не за деньги, за радость, он всегда играл за нас в фанатских турнирах, вы просто посмотрите на фотки с ним, ну не может человек такой улыбчивый и солнечный быть плохим. Ну раскручивают как-то этот медиа футбол, да и хрен с ним. Вань, если читаешь, привет тебе огромный, обнял!
да идите поцелуйтесь ещё,в вашей медиалига наверное это принятно
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Самый адовый Крикун
Ответ Barcelona Forever
да идите поцелуйтесь ещё,в вашей медиалига наверное это принятно
Ты совсем плохой? Я знать не знал, что Ванька гоняет за эту шляпу. Мне самому на медиа футбол положить с высокой колокольни. Я про человека говорю. Стронг - офигенный парень, я всем желаю, чтоб у вас был такой друг. Хотя его другом не назову, товарищ скорее. Но от этого он мне не становится менее родным. А тут читаешь такую хрень о нем. 99% писателей он вынесет на раз, 99% писателей обыграет в футбол, а тут упыри в красноречии упражняются. Бог вам всем судья.
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ Александр Каретников
очень интересно, а других новостей кроме этого шлака нет...
Ну больше комментируйте и новостей по этой теме будет конечно меньше, ага)))
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Metalloid
Ответ Александр Каретников
очень интересно, а других новостей кроме этого шлака нет...
Апл, Ла Лига, РПЛ, Лига 1 сегодня играют, поэтому нет, эта важнее.
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Александр Абхалимов
Спротс,а можно это в цирк относить а не в футбол
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