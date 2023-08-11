Форвард «Народной Команды» Стронг о Джикии и Соболеве: «У вас сейчас есть другая работа и забота, нежели «Бей Беги» – это «Спартак»

Иван Стронг высказал свое отношение к команде Джикии и Соболева – «Бей Беги».

– В чем разница между «Спартаком» и «Народной Командой»?

– Я не разделяю «Спартак» и «Народную». Василий Уткин на одной конференции сказал, что мы не «Спартак»: болельщики чужие, нет своих кричалок.

Я очень возмутился: приехал в следующий раз на конференцию и объяснил, что такое «НК», «Спартак», чьи болельщики и кричалки. «Спартак» нам помогает: арендой полей, согласованием перфомансов, матчем на «Открытии».

Разделять нельзя. Это все наше, родное.

– Обидно, что Джикия и Соболев представляют «Бей Беги», а не «Народную»?

– Да, очень хотелось бы их переманить. Но они организовали свою команду раньше. Возможно, хотели почувствовать себя блогерами. Хотя они особо не руководят, есть Иракли, который всем занимается. Они приезжают на собрания, жеребьевки.

Хотелось бы к ним обратиться. Ребят, у вас сейчас есть немного другая работа и забота – это «Спартака». Конечно, у вас есть свободное время на медиакоманду. Но надо сконцентрироваться на своем клубе, где вы играете, где вы должны приносить результат.

Если им нравится, то пусть развиваются. Но хотелось бы, чтобы от «Спартака» была одна команда – «Народная», – рассказал форвард «Народной Команды» в интервью Sports.ru.

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