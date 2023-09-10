Каррера посетит матч «Народной Команды» в Winline Медиалиге

Теги Спартак премьер-лига Россия Массимо Каррера Winline Медиалига Народная Команда Медиафутбол

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера постетит матч Winline Медиалиги.

«Дон Массимо проведет весь матч на нашей бровке, а перед игрой в раздевалке зарядит парней, используя свой чемпионский опыт!

Также тренер-чемпион после игры сможет пообщаться с болельщиками, сфотографироваться и раздать автографы!» – сообщают соцсети «Народной Команды».

«Народная Команда» сыграет сегодня против KicksTown в рамках 2-го тура Медиалиги. Матч пройдет в Одинцове на стадионе «Центральный». Начало в 20:30

«Народная Команда» – медиафутбольная команда болельщиков «Спартака».

Вчера Каррера выступал тренером сборной мира в матче памяти Ильи Цымбаларя.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Избранные Фанаты
Народная команда только одна
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
леннорыч-абрамович
Куда смотрят клубы?
Есть три свободных топ-тренера:
Каррера, Мостовой и женщина, требующая исключить Антони из состава МЮ.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S.S.S.R.
Хватит этих дротов - за#####ов называть народной командой. Там половина из них тест на наркоту не пройдëт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Butkin
Ответ Montenegro Serbian
Ну наверняка небесплатно он это сделал)
А если он какой-то гонорар получит, то что?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий