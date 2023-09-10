Каррера посетит матч «Народной Команды» в Winline Медиалиге

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера постетит матч Winline Медиалиги.

«Дон Массимо проведет весь матч на нашей бровке, а перед игрой в раздевалке зарядит парней, используя свой чемпионский опыт!

Также тренер-чемпион после игры сможет пообщаться с болельщиками, сфотографироваться и раздать автографы!» – сообщают соцсети «Народной Команды».

«Народная Команда» сыграет сегодня против KicksTown в рамках 2-го тура Медиалиги. Матч пройдет в Одинцове на стадионе «Центральный». Начало в 20:30

«Народная Команда» – медиафутбольная команда болельщиков «Спартака».

Вчера Каррера выступал тренером сборной мира в матче памяти Ильи Цымбаларя.