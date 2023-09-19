Вячеслав Глеб и Шитов перешли в «Сахалинец». Экс-игроки сборной Беларуси арендованы до конца сезона

Теги Вячеслав Глеб Игорь Шитов Winline Медиалига GOATS трансферы МФК Сахалинец FC DMedia Медиафутбол

Два бывших игрока сборной Беларуси перешли в медиафутбольный «Сахалинец».

Клуб арендовал до конца сезона хавбека Вячеслава Глеба (GOATS) и защитника Игоря Шитова (FC DMedia).

Глеб в этом сезоне Winline Медиалиги пока не отметился результативными действиями, а «Козлы» занимают последнее место в группе A, не набрав ни одного очка.

Шитов в составе FC DMedia не сумел пробиться в групповой раунд МФЛ, уступив в стыковых матчах «Уральцу». Во втором и третьем сезонах Медиалиги защитник играл за GOATS.

«Сахалинец» в трех турах набрал четыре очка и занимает второе место в группе B, отставая от лидирующего «Амкала» на 5 баллов.

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