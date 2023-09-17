Журавель о Медиалиге: «Проще всего сказать, что от медийки нужны драки и мат-перемат. Нет, публике нужна открытость и живое общение»

Тимур Журавель считает, что РПЛ должна быть такой же открытой, как WInline МФЛ.

«Ремарка по поводу вчерашней медийки, где я дебютировал как комментатор. Все это было достаточно спонтанно, поэтому нервно – все-таки мне сильно не хватает насмотренности. А это в нашем деле один из важнейших параметров.

Но вот вещи, которые вдохновляют и любой репортаж вытягивают. Вратарь «Сахалинца» Егор Гусев заменяется по травме, идет мимо комментаторской и легко присоединяется к репортажу. Все разъясняет, сам просит поставить в эфир повтор пропущенного им гола, чтобы разобрать, как все было. Классный живой разговор с игроком по ходу матча.

Я не понимаю, почему в РПЛ мы не можем делать то же самое – коротко, в экспресс-режиме, но делать. Это привлекает аудиторию, это показывает нам футбол изнутри. Но нет, это в РПЛ нельзя.

Проще всего высокомерно сказать, что от медийки публике нужны драки и мат-перемат. Нет, публике нужна вот такая открытость и живое общение.

И кстати, вчера в белорусском Борисове, где играли «Амкал» – «Сахалинец», впервые с 2019 года был заполненный стадион. Тогда пять лет назад в Борисов приезжал лондонский «Арсенал», – написал комментатор «Матч ТВ» и Winline Медиалиги.

11 782 зрителя на Медиалиге в Беларуси. Больше, чем на «Порту» и «Фиорентине»

