Журавель о Медиалиге: «Проще всего сказать, что от медийки нужны драки и мат-перемат. Нет, публике нужна открытость и живое общение»

Теги премьер-лига Россия Тимур Журавель Матч ТВ Амкал Winline Медиалига МФК Сахалинец Медиафутбол

Тимур Журавель считает, что РПЛ должна быть такой же открытой, как WInline МФЛ.

«Ремарка по поводу вчерашней медийки, где я дебютировал как комментатор. Все это было достаточно спонтанно, поэтому нервно – все-таки мне сильно не хватает насмотренности. А это в нашем деле один из важнейших параметров.

Но вот вещи, которые вдохновляют и любой репортаж вытягивают. Вратарь «Сахалинца» Егор Гусев заменяется по травме, идет мимо комментаторской и легко присоединяется к репортажу. Все разъясняет, сам просит поставить в эфир повтор пропущенного им гола, чтобы разобрать, как все было. Классный живой разговор с игроком по ходу матча.

Я не понимаю, почему в РПЛ мы не можем делать то же самое – коротко, в экспресс-режиме, но делать. Это привлекает аудиторию, это показывает нам футбол изнутри. Но нет, это в РПЛ нельзя.

Проще всего высокомерно сказать, что от медийки публике нужны драки и мат-перемат. Нет, публике нужна вот такая открытость и живое общение.

И кстати, вчера в белорусском Борисове, где играли «Амкал» – «Сахалинец», впервые с 2019 года был заполненный стадион. Тогда пять лет назад в Борисов приезжал лондонский «Арсенал», – написал комментатор «Матч ТВ» и Winline Медиалиги.

11 782 зрителя на Медиалиге в Беларуси. Больше, чем на «Порту» и «Фиорентине»
 

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4 комментария

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Do Cent
Журавель! Руки прочь от футбола!!!
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Сергей Гуляев
Это именно то,что не нравится в выставочных играх на Матче. выключаю звук,когда вместо показа и комментариев игры начинают задавать вопросы игрокам. Интервью можно послушать,почитать после матча. А во время игры я хочу смотреть игру!
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Ashan Sorokin
Журавель точно профессионал ?
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Nik Yeremich
Тимурка, подойди к Калинину и напомни ему про "выкрученные позвонки от Промеса", он тебе после такого не то что очки на пятую точку натянет, он тебе дикцию твою поправит
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