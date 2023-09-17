Матч «Чисто Питер» – 2Drots может быть перенесен. Николай Осипов: «Лига заинтересована, чтобы 2D могли комфортно готовиться к Кубку»

Теги Петровский 2Drots Winline Медиалига Николай Осипов Чисто Питер Медиафутбол

Николай Осипов сообщил, что матч «Чисто Питер» – 2Drots может быть перенесен.

«Мне кажется, «Питер» раньше времени сделал анонс. Нет пока понимания по дате. Лига заинтересована, чтобы наш представитель в Кубке России имел максимально комфортную историю для подготовки.

Кажется, что 23 число в Питере – не самое удачное время и место для проведения матча 2Drots. Дождемся финального решения по точной дате Кубка и будем смотреть место и время. Гипотетически матч может быть сдвинут», – рассказал президент Медиалиги.

Ранее «ЧП» объявил, что сыграет с 2D в Санкт-Петербурге на «Петровском» 23 сентября. Время начала матча – 18:00.

2Drots встретятся с «Химками» в 4-м раунде Пути Регионов Фонбет Кубка России. Ориентировочная дата проведения игры – 26-28 сентября.

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