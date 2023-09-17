Балакирев о переносе матча «ЧП» с 2D: «Мы уже все согласовали. Либо мы играем на «Петровском», либо не играем нигде»

Руководитель «Чисто Питер» Илья Балакирев отреагировал на слова Николая Осипова.

Президент Winline Медиалиги сообщил, что матч « » – 2Drots может быть перенесен.

«Конечно, лига была в курсе, что матч пройдет на «Петровском» 23 сентября. Мы все согласовали: готовим рекламу, готовим трансляцию. Гипотетически, конечно, матч может быть перенесен, но только не с нашей командой.

Либо мы играем на «Петровском», либо мы не играем нигде. Я надеюсь, что это просто вброс», – сказал .

«ЧП» объявил, что сыграет с 2D 23 сентября в Санкт-Петербурге на «Петровском». Время начала матча – 18:00.

2Drots встретятся с «Химками» в 4-м раунде Пути Регионов Фонбет Кубка России. Ориентировочная дата проведения игры – 26-28 сентября.