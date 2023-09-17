Балакирев о переносе матча «ЧП» с 2D: «Мы уже все согласовали. Либо мы играем на «Петровском», либо не играем нигде»

Теги Петровский 2Drots Winline Медиалига Николай Осипов Чисто Питер Илья Балакирев Медиафутбол

Руководитель «Чисто Питер» Илья Балакирев отреагировал на слова Николая Осипова.

Президент Winline Медиалиги сообщил, что матч «Чисто Питер» – 2Drots может быть перенесен.

«Конечно, лига была в курсе, что матч пройдет на «Петровском» 23 сентября. Мы все согласовали: готовим рекламу, готовим трансляцию. Гипотетически, конечно, матч может быть перенесен, но только не с нашей командой.

Либо мы играем на «Петровском», либо мы не играем нигде. Я надеюсь, что это просто вброс», – сказал Балакирев.

«ЧП» объявил, что сыграет с 2D 23 сентября в Санкт-Петербурге на «Петровском». Время начала матча – 18:00.

2Drots встретятся с «Химками» в 4-м раунде Пути Регионов Фонбет Кубка России. Ориентировочная дата проведения игры – 26-28 сентября.

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