«В Борисове мы ожидаем солд-аут, а Киров и подавно так долго ждет 2Drots». Осипов о болельщиках

Николай Осипов высказался о количестве болельщиков на матчах Winline Медиалиги.

«В перерыве попросим у службы КРС цифры по посещаемости. На матч [2Drots – ФК «10» во 2-м туре МФЛ] было продано порядка 8,5 тысяч билетов.

Связываю ли я меньшую посещаемость с тем, что медиафутбол в Нижнем Новгороде аудитории приелся? Возможно, как один из вариантов – да. Но когда такие большие афиши, когда такие большие матчи, кажется, что это не может надоесть. Поэтому будем искать причины.

Постараемся, чтобы следующие выездные матчи лиги были с куда бо‌льшим количеством зрителей, в чем, честно говоря, и не сильно сомневаемся.

В Борисове, 16 числа, мы ожидаем солд-аут, а Киров и подавно так долго ждет 2Drots, что, думаю, ни одного свободного места на трибуне не будет», – сказал президент Медиалиги в беседе с корреспондентом Sports.ru.

« » сыграет с «Сахалинцем» в Беларуси, 2Drots с «Дружиной» – в Кирове. Расписание 3-го тура Медиалиги