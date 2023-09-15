«Где-то мы можем закрыться, но будем стараться показывать зрелищный футбол». Главный тренер «Эгриси» Лисицын о планах команды на сезон

Илья Лисицын рассказал о том, в какой футбол будет играть «Эгриси» в МФЛ-4.

«В медиафутболе я начал свой путь с поездки в Казахстан с «БроукБойз». Позвали меня туда в качестве главного тренера.

После Казахстана мы не договорились с командой. Спустя 4 месяца мне написали и сказали, что со мной свяжется Василий Уткин. Для меня это было большим шоком, так как Василий Вячеславович – большая легенда. Это большой вызов для меня.

Мы усилились перед сезоном. Будем стараться играть в атакующий футбол и не бояться любого соперника. Да, где-то мы можем закрываться, но будем стараться показывать зрелищный футбол.

Какую задачу передо мной поставил Уткин? Не скажу (смеется)», – сказал главный тренер «Эгриси» в новой серии реалити о клубе.