«Мы, «Эгриси», трушные. А у «Родины Медиа» все это – искусственная #####». Воробьев ответил Текиле

Теги Василий Уткин Отар Кушанашвили Эгриси брань Winline Медиалига Родина Медиа «Володя XXL» Владимир Горяинов «T-Killah» Александр Тарасов Кирилл Воробьев Медиафутбол

Кир Воробьев ответил на заявление Текилы о том, что у «Эгриси» нет болельщиков.

Ранее президент «Родины Медиа» заявил, что уход Василия Уткина из Медиалиги будет утратой, а «Эгриси» – абсолютно нет.

«У нас нет подписчиков и болельщиков? У него, наверное, очень интересная команда, на которую ходит 15 его купленных друзей с фан-сектора «Локомотива».

Он в «На Спорте» звал людей, чтобы они в барабаны били ради его команды – здесь то же самое.

У нас нет людей, как Володя XXL или Отар Кушанашвили, которым заплатили деньги и они делают шоу – зато мы трушные. А у них все это – искусственная #####», – сказал Воробьев в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

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