Форвард ФК «10» Кутуз о Дзюбе: «С кайфом поиграл бы с ним в дуэте. Но свое место в основе не отдам, кто бы там ни был»

Сергей Кутузов рассказал, что хотел бы сыграть в дуэте с Артемом Дзюбой.

«Дзюба может сыграть за нас? Ну, были разговоры такие, что он собирался в ФК «10» после того, как у них со Слуцким не получилось с командой попасть в Медиалигу.

Слышал такую информацию, но, возможно, не договорились, раз его сейчас нет. Может быть, где-то в паузу он появится, но точной информации нет.

Могу ли представить ситуацию, когда Кутуза будет менять Дзюба? Главное, чтобы не наоборот. Я свое место в основе не отдам, кто бы там ни был (смеется). Старина, приходи на тренировки и доказывай.

А так я бы с Дзюбой поиграл с кайфом в дуэте. Высокие нападающие, перестроиться на тактику забросов, как мы в «Зеленограде» играли.

На голову подавать что-нибудь, я на Дзюбу сброшу, он забьет – 1:0, мы ведем. Это было бы прикольно.

Он реально классный человек. Все говорят, что он душа коллектива, всегда на юморе. В одном коллективе с ним подвигаться было бы в кайф», – сказал форвард ФК «10».

«Слуцкий в жесткой форме ответил «нет» и даже заблокировал». Мусагалиев об общении с тренером