Вероятность участия Дзюбы и Слуцкого в новом сезоне Медиалиги крайне низкая (Терлецкий)

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Дмитрий Егоров Winline Медиалига Медиафутбол

Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы может не быть в четвертом сезоне Winline Медиалиги.

Есть ряд условий, по которым не удалось договориться: Слуцкий не готов тренировать команду, т.к. хочет быть лицом клуба вместе с Дзюбой.

Также есть организационные моменты со спонсорами и лигой, которые не удалось уладить.

Ранее Дмитрий Егоров сообщал: «Клуб Дзюбы и Слуцкого – на 90 процентов в новом сезоне МФЛ. Партнер утвержден. Свой клуб. Собирают этот клуб бывшие сотрудники сборной».

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2 комментария

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Просто Слуцкий и Дзюба позвали Васю Уткина вратарем
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Очень близко: один теребил, а второй, видимо хотел на лицо.
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