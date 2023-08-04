Вероятность участия Дзюбы и Слуцкого в новом сезоне Медиалиги крайне низкая (Терлецкий)

Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы может не быть в четвертом сезоне Winline Медиалиги.

Есть ряд условий, по которым не удалось договориться: Слуцкий не готов тренировать команду, т.к. хочет быть лицом клуба вместе с Дзюбой.

Также есть организационные моменты со спонсорами и лигой, которые не удалось уладить.

Ранее Дмитрий Егоров сообщал: «Клуб Дзюбы и Слуцкого – на 90 процентов в новом сезоне МФЛ. Партнер утвержден. Свой клуб. Собирают этот клуб бывшие сотрудники сборной».