Вероятность участия Дзюбы и Слуцкого в новом сезоне Медиалиги крайне низкая (Терлецкий)
Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы может не быть в четвертом сезоне Winline Медиалиги.
Есть ряд условий, по которым не удалось договориться: Слуцкий не готов тренировать команду, т.к. хочет быть лицом клуба вместе с Дзюбой.
Также есть организационные моменты со спонсорами и лигой, которые не удалось уладить.
Ранее Дмитрий Егоров сообщал: «Клуб Дзюбы и Слуцкого – на 90 процентов в новом сезоне МФЛ. Партнер утвержден. Свой клуб. Собирают этот клуб бывшие сотрудники сборной».
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