«Информация абсолютно выдуманная». Креативный продюсер ФК «10» о рейтинге зарплат Медиалиги

Теги Нечай Winline Медиалига ФК 10 «Кутуз» Сергей Кутузов Сергей Клепиков Медиафутбол

Креативный продюсер ФК «10» Сергей Клепиков высказался о рейтинге заплат МФЛ.

«Официального потолка зарплат в нашей команде нет. Но и, разумеется, заоблачных денег ФК «10» никому не платит. Мы абсолютно точно находимся в рынке Winline МФЛ и не планируем раздувать пузырь зарплат.

А информация в видосе Нечая абсолютно выдуманная. Что тут говорить? Очень грустно, когда такие материалы составляются на основе выдумок или неподтвержденной информации Кира Воробьева», – написал в сообщении Sports.ru Клепиков.

Ранее блогер Нечай опубликовал топ-10 зарплат в медиафутболе. В рейтинге форвард ФК «10» Кутуз стал вторым с зарплатой 300 тысяч рублей в месяц.

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1 комментарий

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Bdv68
Уже заплаты рейтингуют 😂
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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