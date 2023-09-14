«Информация абсолютно выдуманная». Креативный продюсер ФК «10» о рейтинге зарплат Медиалиги

Креативный продюсер ФК «10» Сергей Клепиков высказался о рейтинге заплат МФЛ.

«Официального потолка зарплат в нашей команде нет. Но и, разумеется, заоблачных денег ФК «10» никому не платит. Мы абсолютно точно находимся в рынке Winline МФЛ и не планируем раздувать пузырь зарплат.

А информация в видосе Нечая абсолютно выдуманная. Что тут говорить? Очень грустно, когда такие материалы составляются на основе выдумок или неподтвержденной информации Кира Воробьева », – написал в сообщении Sports.ru Клепиков.

Ранее блогер Нечай опубликовал топ-10 зарплат в медиафутболе. В рейтинге форвард ФК «10» Кутуз стал вторым с зарплатой 300 тысяч рублей в месяц.