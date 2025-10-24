  • Спортс
  Дмитрий Кузнецов: «Футболисты Второй лиги получают 30, 40, 50 тысяч рублей. Как они будут прогрессировать с такими деньгами?»
Дмитрий Кузнецов: «Футболисты Второй лиги получают 30, 40, 50 тысяч рублей. Как они будут прогрессировать с такими деньгами?»

Дмитрий Кузнецов считает, что нужно повысить бюджет клубов Второй лиги.

«В Медиалиге ты получаешь зарплату больше, чем в профессиональной команде. Такого не должно быть.

Если перед тобой стоят какие-то цели, естественно, эти цели должны быть подкреплены финансово и футболистами другого уровня. А получается так, что ты в медиа тренируешь и получаешь больше, а профессиональный футбол тебя как бы не принимает. Это неправильно.

В некоторых командах надо повысить условия труда. Потому что некоторые клубы на бюджетных деньгах и не могут много денег платить. Футболисты Второй лиги получают 30, 40, 50 тысяч рублей. Как они будут прогрессировать с такими деньгами?

Профессиональный футболист должен тренироваться, получать квалифицированную тренировочную помощь, питаться хорошо, отдыхать, восстанавливаться. Представьте, если человек получает 30, 40, 50 тысяч, то как это можно делать в профессиональном футболе?» – сказал бывший тренер 2Drots и «Броуков».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Спорт-Экспресс»
