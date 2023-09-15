На матч Медиалиги «Сахалинец» – «Амкал» реализованы все билеты. Игра пройдет в Беларуси на «Борисов-Арене»

На матч Winline МФЛ «Сахалинец» – «Амкал» проданы все билеты.

Об этом сообщает телеграм-канал «Сахалинца».

Игра состоится в рамках 3-го тура групповой стадии Медиалиги и пройдет на «Борисов-Арене» в Беларуси.

Вместимость «Борисов-Арены» – 13 126 зрителей.

Также в этот день состоится товарищеский матч между DMedia (медиакоманда минского «Динамо») и «Народной Командой» (медиакоманда болельщиков «Спартака»).