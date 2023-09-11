«Мне хочется, чтобы у русских людей была гордость за страну». Егоров – о форме «Броуков» в цветах национального флага

Дмитрий Егоров объяснил, почему его команда играет в форме в цветах флага России.

В прошлом сезоне «БроукБойз» выступали в желто-черной форме, цветами напоминающей флаг Российской империи. В 4-м сезоне Winline Медиалиги клуб играет в форме в цветах российского флага.

«Да, эти две формы действительно имеют единую концепцию традиционных для нашей страны цветов, представляющих ее не один век. Идея перенести эти цвета на экипировку появилась давно. Анонсируя форму, отсылающую к Российской империи, мы знали, что в будущем у нас появится и бело-сине-красная форма.

Путешествуя по миру, я всегда отмечал, что в других странах с особым вниманием относятся к своим национальным цветам. Если вы окажетесь в Турции или, например, в США, то вы удивитесь количеству флагов, висящих чуть ли ни на каждом доме.

И концепт «Броуков», в том числе, – делать форму в национальных цветах. Эта идея не имеет политической подоплеки: если говорить про прошлогоднюю форму, то мы не хотим и не требуем возвращения России к границам Российской империи. Эта форма лишь дань уважения своей истории, которую никто не сможет отменить.

Такая реакция аудитории для меня в какой-то степени понятна: под постами на подобные темы люди начинают спорить о том, какая страна лучше. Но наша форма вообще не про это. Она – показатель того, что мы с вами – граждане России, которые должны стараться делать все, чтобы жизнь здесь стала лучше. Нужно быть добрее и помнить, что когда ты делаешь какие-то плохие вещи, то представляешь не только себя и свой клуб, но и свою Родину. Все эти вещи умещаются в концепт нашей формы.

Меня очень удивил тот факт, что на матче 2Drots – «Динамо» Киров никто не пел гимн России. Это не претензия футболистам, но мне хочется, чтобы у русских людей была гордость за свою страну. Нам всем нужно добиться того, чтобы исполнение гимна страны стало делом чести», – отметил президент «БроукБойз».

Фото: соцсети «БроукБойз»

«Мне хочется, чтобы у русских людей была гордость за страну». У «Броуков» снова форма в цветах флага