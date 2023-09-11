«МЮ» из-за отсутствия буквы «ø» в клубном магазине больше месяца не продавал футболки Хейлунда

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Сборная Дании по футболу бизнес болельщики игровая форма стиль Расмус Хейлунд Футбол

«МЮ» больше месяца не продавала футболки Расмуса Хейлунда из-за его фамилии.

Датчанин перешел в «Манчестер Юнайтед» 5 августа за 75+10 млн евро. Несмотря на то, что с момента трансфера прошло больше месяца, клубный магазин манкунианцев до сих пор не продает футболки нападающего.

По информации Daily Mail, причина в том, что в магазин до сих пор не прибыли буквы «ø», необходимые для написания фамилии Хейлунда (Højlund). Такая ситуация сохранялась как минимум до 8 сентября.

В «Манчестер Юнайтед» сообщили, что необходимые для нанесения на форму буквы недавно прибыли, и теперь футболки появятся в продаже.

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32 комментария

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Peter Parker
МЮ, держите подгон «ø». Потом сочтемся.
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Mark Anisimov
Топ новости подъехали, спасибо
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Bego Yusupov
Ответ Peter Parker
МЮ, держите подгон «ø». Потом сочтемся.
может будем партнёрами? хочу 40%
+6
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Elik1989
Ответ Bego Yusupov
может будем партнёрами? хочу 40%
Готов предоставить юридическую помощь в оформление сделки.... 10%.
+3
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Александр Зубков
диаметр же.
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.ru
а всего то надо было вместо буквы напечатать решёточку... тем более что фамилия сама в список стоп-слов просится
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Ложный Латераль
Кто там писал про Спартак из Англии. Зря я тебя минусовал бро)
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Bego Yusupov
Ответ Elik1989
Готов предоставить юридическую помощь в оформление сделки.... 10%.
хмм а может 15?
+2
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Чёрный тюльпан
Ответ Mark Anisimov
Топ новости подъехали, спасибо
Если они прочли мой комментарий про Антони, то скоро подъедет продление бразильского сериала с расшифровкой телефонного разговора. Вот там потоповее вещи будут.
+2
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Леван Мкртчян
Ответ Александр Зубков
диаметр же.
Тогда эту букву можно было заменить на ’R×2’
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Алекс Самойлов
у них что было букв 4 таких? не думаю что футболки с таким ноунеймом прям расхватывают
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Aibek Mak
Мне иногда кажется что у МЮ в офисе сидят старые бабушки бухгалтеры и печатают на машинке😂
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Girugamesshu
Ответ Ложный Латераль
Кто там писал про Спартак из Англии. Зря я тебя минусовал бро)
То ли ещё будет. Желаю чтобы Брайтон и Бавария катком по ним проехались
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marchellinos
Ответ Bego Yusupov
может будем партнёрами? хочу 40%
Я за 25% готов стать партнёром
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Elik1989
Ответ Bego Yusupov
хмм а может 15?
По рукам.
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Stretford End
Ответ Чёрный тюльпан
Если они прочли мой комментарий про Антони, то скоро подъедет продление бразильского сериала с расшифровкой телефонного разговора. Вот там потоповее вещи будут.
очень важная инфа ))
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Girugamesshu
Ахахах. Клоуны в МЮ
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Bestcapper
Хейлунд и без этой буквы пока никому не впился и даром...
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eld_14
"«МЮ» больше месяца не продавала футболки Расмуса Хейлунда из-за его фамилии." "Юнайтед" - она?
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Power Lifting
Ну напишите Хойлунд и всё
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damondiamond
а если бы продавали, то пришлось бы бесплатно менять футболки покупателям с 17 номера на 11, а так сэкономили и вкинули смешную версию) м - маркетинг
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Тухель
Главное по старой традиции на футболках отбить зарплату. Применительно к МЮ я это чаще всего слышал, хотя там платят такие зарплаты, что надо именные и трусы и кепки и даже мужские стринги продавать, чтобы отбить.
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Barkamol Abdullaev
Новость который мы заслужили
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