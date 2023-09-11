«МЮ» из-за отсутствия буквы «ø» в клубном магазине больше месяца не продавал футболки Хейлунда

«МЮ» больше месяца не продавала футболки Расмуса Хейлунда из-за его фамилии.

Датчанин перешел в « » 5 августа за 75+10 млн евро. Несмотря на то, что с момента трансфера прошло больше месяца, клубный магазин манкунианцев до сих пор не продает футболки нападающего.

По информации Daily Mail, причина в том, что в магазин до сих пор не прибыли буквы «ø», необходимые для написания фамилии (Højlund). Такая ситуация сохранялась как минимум до 8 сентября.

В «Манчестер Юнайтед» сообщили, что необходимые для нанесения на форму буквы недавно прибыли, и теперь футболки появятся в продаже.

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