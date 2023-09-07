«Срок службы перчаток – 2-3 месяца. Они не предназначены, чтобы на них падали». Спиряков об экипировке

Евгений Спиряков рассказал о сроке службы вратарских перчаток.

Тренер вратарей « » занимается производством перчаток под собственным брендом.

«Срок службы любых перчаток – 2-3 месяца. Все, что дольше, – нонсенс. Все, что меньше, – нормально. Конечно, профессионалы меняют перчатки чаще, ведь у них выше нагрузки.

Но есть случай, с которым я постоянно сталкиваюсь в работе, – перчатки порвались в первые дни использования. Обычно это происходит из-за неправильной эксплуатации.

Однажды при мне вратарь со всего маху упал на ладонь, поднимается – кусок латекса висит. Перчатки на выброс, хотя им один день. Виноваты ли в этом перчатки? Нет, голкипер сам упал на ладонь. Ни одна перчатка в мире не предназначена, чтобы на нее падали. Технически правильно падать на плечо и предплечье.

Но некоторые покупатели не понимают этого. Приходят с дырявыми перчатками и говорят:

– Вот, у нас всего третья тренировка.

–Так у вас ребенок на ладонь падает.

– Нет, мой ребенок занимается в лучшей академии страны, он не может падать на ладонь.

– Блин, к сожалению, может. Вы же видите, что ладошка дырявая? Значит, на нее падает.

– Нет, это от ловли.

– Этого физически не может быть от ловли. Мы не ловим этим местом. В первую очередь мяч контактирует с пальцами. Они стираются первыми, но никак не ладонь», – рассказал .

Почему Нойер и Касильяс играли в «варежках», а Буффон в «плоских пальцах»? Спиряков рассказывает все-все-все о вратарских перчатках