«Срок службы перчаток – 2-3 месяца. Они не предназначены, чтобы на них падали». Спиряков об экипировке

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Евгений Спиряков рассказал о сроке службы вратарских перчаток.

Тренер вратарей «Амкала» занимается производством перчаток под собственным брендом.

«Срок службы любых перчаток – 2-3 месяца. Все, что дольше, – нонсенс. Все, что меньше, – нормально. Конечно, профессионалы меняют перчатки чаще, ведь у них выше нагрузки.

Но есть случай, с которым я постоянно сталкиваюсь в работе, – перчатки порвались в первые дни использования. Обычно это происходит из-за неправильной эксплуатации.

Однажды при мне вратарь со всего маху упал на ладонь, поднимается – кусок латекса висит. Перчатки на выброс, хотя им один день. Виноваты ли в этом перчатки? Нет, голкипер сам упал на ладонь. Ни одна перчатка в мире не предназначена, чтобы на нее падали. Технически правильно падать на плечо и предплечье.

Но некоторые покупатели не понимают этого. Приходят с дырявыми перчатками и говорят: 

– Вот, у нас всего третья тренировка. 

–Так у вас ребенок на ладонь падает.

– Нет, мой ребенок занимается в лучшей академии страны, он не может падать на ладонь.

– Блин, к сожалению, может. Вы же видите, что ладошка дырявая? Значит, на нее падает. 

– Нет, это от ловли.

– Этого физически не может быть от ловли. Мы не ловим этим местом. В первую очередь мяч контактирует с пальцами. Они стираются первыми, но никак не ладонь», – рассказал Евгений.

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9 комментариев

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el ruso guapo
Не знаю о чем этот тип говорит. Я в своих смоленских носках уже полгода хожу, бегаю и прыгаю и нормально. Что же это за варежки такие на которые падать нельзя. Паль короче.
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counsel
Может хватит перчатки уже под видом новостей рекламировать
+12
-2
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avcgloronalduMU
ха-ха-ха возьму обычные перчатки из масс маркета тогда, лучше будет, чем этот уг тогда
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Циник Петербургский
Ответ el ruso guapo
Не знаю о чем этот тип говорит. Я в своих смоленских носках уже полгода хожу, бегаю и прыгаю и нормально. Что же это за варежки такие на которые падать нельзя. Паль короче.
А я на своей машине уже несколько лет езжу. Так у нее колеса, вообще, по асфальту трутся!
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Александр Зубков
Ловля не ловля. От отбивания мяча перчатки тоже рвутся будь здоров. В мини футболе особенно.
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Bartez1986
на заре своей любительской вратарской карьеры в перчатках с пупырышками играл. вообще все выдерживали)
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Fintt
Блин, прочитав первое предложение, думал это про то, как Зениту перчатки бросают))
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Сальный конь бомжа
Еще бы свои промокоды на алиэкспрес опубликовали. Ничем не хуже этих перчаток.
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