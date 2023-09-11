Текила: «Уход Уткина будет утратой, а «Эгриси» – абсолютно нет. Нулевая команда – ни подписчиков, ни болельщиков»

Текила считает, что возможный уход «Эгриси» не станет потерей для медиафутбола.

На прошлой неделе Василий Уткин объявил, что покинет «Эгриси», если команда не выйдет в плей-офф Winline Медиалиги.

«Василий Уткин как персонаж, может, и интересен, а команда у них абсолютно нулевая. У них ни просмотров, ни подписчиков, ни болельщиков.

Так что уход Уткина будет утратой, а команды – абсолютно нет», – сказал президент «Родины Медиа».

Также Текила прокомментировал ролик, подготовленный «Эгриси» к матчу с «РМ» во 2-м туре Winline Медиалиги.

В видео «Эгриси» адаптировали сцену с такси из фильма «Брат 2». Таксист говорит главному герою ролика, что «сегодня Родина там, где Текиле дают много денег».

«Ролик «Эгриси» я не видел, но мне рассказывали. Конечно же, я не согласен. «Родина Медиа» для меня больше, чем просто заработок денег. Я отказываюсь от концертов и блогерских интеграций, чтобы на выходных быть на матчах.

Если бы моя жизнь заключалась только в заработке, я бы точно где-нибудь лучше гастролировал и зарабатывал гораздо больше», – признался босс «РМ» в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.