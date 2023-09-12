«Он не уйдет из «Эгриси». Он не проживет и дня без своего дорогостоящего хобби». Отар Кушанашвили о заявлении Василия Уткина

Отар Кушанашвили уверен, что Василий Уткин никогда не покинет «Эгриси».

Ранее Василий Уткин заявил: «Если «Эгриси» не выходит в плей-офф Медиалиги – я ухожу»

«Верю ли я, что Уткин уйдет из «Эгриси», если они не выйдут в плей-офф? Он никуда не уйдет. Он растворен в футболе.

Он живет футболом, дышит им. Он не сможет и дня прожить без своего дорогостоящего хобби. Он слишком любит это дело и этих ребят.

Если мы говорим сентиментально – а он сентиментальный, каким бы он не прикидывался жестким, суровым и брутальным – он никуда не уйдет.

Я отказываюсь в это верить. Он посвятил этому такую часть жизни, которую можно определить решающей, центральной.

Но почему бы им не выйти в плей-офф? Сначала выйдем мы, а потом – добро пожаловать!» – сказал медиадиректор «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.