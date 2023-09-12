«Он не уйдет из «Эгриси». Он не проживет и дня без своего дорогостоящего хобби». Отар Кушанашвили о заявлении Василия Уткина

Теги Василий Уткин Отар Кушанашвили Эгриси Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Отар Кушанашвили уверен, что Василий Уткин никогда не покинет «Эгриси».

Ранее Василий Уткин заявил: «Если «Эгриси» не выходит в плей-офф Медиалиги – я ухожу»

«Верю ли я, что Уткин уйдет из «Эгриси», если они не выйдут в плей-офф? Он никуда не уйдет. Он растворен в футболе.

Он живет футболом, дышит им. Он не сможет и дня прожить без своего дорогостоящего хобби. Он слишком любит это дело и этих ребят.

Если мы говорим сентиментально – а он сентиментальный, каким бы он не прикидывался жестким, суровым и брутальным – он никуда не уйдет.

Я отказываюсь в это верить. Он посвятил этому такую часть жизни, которую можно определить решающей, центральной.

Но почему бы им не выйти в плей-офф? Сначала выйдем мы, а потом – добро пожаловать!» – сказал медиадиректор «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barsa! bolshe chem klub
кстати Кушанашвили - Уткин...
хотел бы посмотреть кто кого из них переспорить...
Чтоб вцепились словесно. Спортс, ваш трафик просто будет разорван.
Уткин напрямую связан с спортом. А Кушанашвили в ММА дрался с самым Джигурдой... 😅😅
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Каково?! Отарик Наивеличайший знает о чем говорит, у человека 17 миллиардов подписчиков в тг.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shibosan
Суровый и брутальный Уткин. Ну разве что когда по пьяни подчиненным водкой в лицо плещет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pertinax Gandi
И этот, оказывается, уже в Медиалиге.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий