Чепурин после поражения «Эгриси»: «Первый тайм просто провальный. Надеюсь, это будет наш самый плохой тайм на турнире»

Теги Василий Уткин Эгриси Winline Медиалига Родина Медиа «Чепа» Павел Чепурин Медиафутбол

Павел Чепурин высказался после поражения «Эгриси» во 2-м туре Winline Медиалиги.

«Эгриси» уступил «Родине Медиа» (0:3) в стартовом матче сезона. Команда Уткина пропускала первый тур МФЛ-4.

«Я бы разделял те поражения, которые были весной, потому что многое поменялось: состав, тренер, в принципе, позитива было больше перед этой игрой, перед этим сезоном.

Он сохраняется, просто сегодня мы испугались почему-то. Первый тайм просто провальный. Надеюсь, это самый плохой тайм, который мы проведем на турнире.

Новый тренер? Позитивно. Он дает эмоцию, гоняет нас по физике. У нас хороший контакт с тренером.

Не хватает трансферов? Может быть и так. Но у нас много новичков, просто мы не можем позволить новичков более высокого уровня.

Уход Уткина? Не верю. Рано или поздно это может произойти, надеюсь, что не этой зимой. Для мотивации? Мы и так очень мотивированы. Мы, как и все, узнали об этом условии из телеграм-каналов. Для нас это стало откровением.

Я бы не сказал, что это стало дополнительной мотивацией», – сказал вратарь «Эгриси» в беседе с корреспондентом Sports.ru Кристиной Бакулиной.

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