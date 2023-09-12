Чепурин после поражения «Эгриси»: «Первый тайм просто провальный. Надеюсь, это будет наш самый плохой тайм на турнире»

Павел Чепурин высказался после поражения «Эгриси» во 2-м туре Winline Медиалиги.

«Эгриси» уступил « » (0:3) в стартовом матче сезона. Команда Уткина пропускала первый тур МФЛ-4.

«Я бы разделял те поражения, которые были весной, потому что многое поменялось: состав, тренер, в принципе, позитива было больше перед этой игрой, перед этим сезоном.

Он сохраняется, просто сегодня мы испугались почему-то. Первый тайм просто провальный. Надеюсь, это самый плохой тайм, который мы проведем на турнире.

Новый тренер? Позитивно. Он дает эмоцию, гоняет нас по физике. У нас хороший контакт с тренером.

Не хватает трансферов? Может быть и так. Но у нас много новичков, просто мы не можем позволить новичков более высокого уровня.

Уход Уткина? Не верю. Рано или поздно это может произойти, надеюсь, что не этой зимой. Для мотивации? Мы и так очень мотивированы. Мы, как и все, узнали об этом условии из телеграм-каналов. Для нас это стало откровением.

Я бы не сказал, что это стало дополнительной мотивацией», – сказал вратарь « » в беседе с корреспондентом Sports.ru Кристиной Бакулиной.