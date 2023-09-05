Василий Уткин: «Если «Эгриси» не выходит в плей-офф Медиалиги – я ухожу»

Василий Уткин рассказал, при каком условии он покинет команду «Эгриси».

«Мы, «Эгриси», наконец-то знаем календарь, когда играем и даже – с кем. Время поставить задачу. С одной стороны, она не меняется годы. Задача «Эгриси» – победа в ближайшем матче.

Но мы вступаем в большой турнир. Самый большой из любительских. Парни, я сыграю с вами на команду. Да даже и не с вами, мы в этом споре на одной стороне. Ну, я так думаю.

Итак, условие: если мы не выходим в плей-офф МФЛ – я ухожу», – написал президент «Эгриси».

Ранее «Эгриси» участвовали во втором и третьем сезоне Winline Медиалиги. Оба раза команда не вышла из группы.