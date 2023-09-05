Василий Уткин: «Если «Эгриси» не выходит в плей-офф Медиалиги – я ухожу»

Теги Василий Уткин Эгриси Winline Медиалига Медиафутбол

Василий Уткин рассказал, при каком условии он покинет команду «Эгриси».

«Мы, «Эгриси», наконец-то знаем календарь, когда играем и даже – с кем. Время поставить задачу. С одной стороны, она не меняется годы. Задача «Эгриси» – победа в ближайшем матче.

Но мы вступаем в большой турнир. Самый большой из любительских. Парни, я сыграю с вами на команду. Да даже и не с вами, мы в этом споре на одной стороне. Ну, я так думаю.

Итак, условие: если мы не выходим в плей-офф МФЛ – я ухожу», – написал президент «Эгриси».

Ранее «Эгриси» участвовали во втором и третьем сезоне Winline Медиалиги. Оба раза команда не вышла из группы.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аль Шинник
Уйдет также, как и побрился наголо
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кокич
Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял... Я ухожу. Я сделал всё, что мог. И не по здоровью, а по совокупности всех проблем. Мне на смену приходит новое поколение – поколение тех, кто может сделать больше и лучше.
©
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий