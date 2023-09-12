Уткин – Текиле: «Кто ты без лиги? Просто небесспорный напиток. И лицемер. «РМ» – команда Каряки, а не Текилы»

Теги Андрей Каряка Василий Уткин Эгриси Winline Медиалига Родина Медиа «T-Killah» Александр Тарасов Медиафутбол

Василий Уткин отреагировал на высказывания Текилы.

Президент «Родины Медиа» заявил после победы над «Эгриси» (3:0) во 2-м туре Winline Медиалиги, что не увидел футбола от соперника, а в плане медиа ему «неинтересно с ними как-то баттлиться».

«Да Текила просто мерзость. Представьте, чтоб такое говорил представитель «Реала», обыграв «Альмерию». Не увидел футбола у соперника? Ну так ты рэпер, что вообще ты знаешь о футболе.

А вот в «Реале» («Барселоне», «Атлетико») понимают люди, что они чемпионы потому, что выиграли чемп из двадцати команд. И 20 команд не могут быть «Реалами», да и не ставят такой задачи перед собой.

Кто ты без лиги, Текила? Просто небесспорный напиток. И лицемер. Говорить так после того, что вчера подошел руку пожать и поблагодарить за игру…

Если ты называешь обыгранного соперника говном – тогда твоя победа ничего и не стоит. Патентованная пошлость, как и все творчество Текилы. И вообще, команда «РМ» – это не команда Текилы, а команда Каряки», – написал Василий.

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1 комментарий

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Муми-тролль и комета
Раунд!
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