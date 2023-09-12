Текила – Уткину: «Хейтить меня – уже стало мейнстримом, но переходить на личности – для вас проигрышно изначально»
Текила ответил на высказывание Василия Уткина.
Ранее глава «Эгриси» отреагировал на слова президента «Родины Медиа»: «Кто ты без лиги? Просто небесспорный напиток и лицемер. «РМ» – команда Каряки, а не твоя»
«Мерзость – первое слово и сразу оскорбление, переходы на личности. Если бы не футбольные сравнения, то этот пост выглядел бы бомбежкой школьника после неудачи. Хоть ваши читатели все равно напишут – что это на языке фактов.
А факт один – ваша команда играла неинтересно и безыдейно, что отметили даже ваши же игроки (Кир Воробьев). Жал я руку из уважения к сопернику, как и делаю это всегда. После просто сказал свое мнение о матче. Думаете у кого-то кроме вашей команды оно может быть другим? Кто-то из зрителей заметил азарт и желание победить в глазах вашей команды?
А если у моей команды это есть и нам удалось привести ее к чемпионству, значит все получается?! К чему ваши знания в футболе и его истории, когда вашу команду переезжают все подряд без шансов?
Мы тоже проигрывали, но увеличивали количество тренировок, тратили недели на переговоры, помощь футболистам, трансферы и рвали голосовые связки на поле, а не сидели на банке с чипсами.
Хейтить меня – уже стало мейнстримом, но переходить на личности – для вас проигрышно изначально. Во-первых, вы теряете лицо и вес, как журналиста, во-вторых, что во мне вы заденете, мою музыку? У меня нет в ней амбиций, зато есть цифры: стримы и просмотры.
– Музыка – смотрим цифры (при том сколько я ничего не выпускаю, ее продолжают слушать)
– Футбол – смотрим счет на табло и стату нашей команды
– Достойный ли я президент? Можете прийти в офис и посчитать кубки
Единственное, где по цифрам я проиграю вам – это весы», – написал Текила.
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