Текила – Уткину: «Хейтить меня – уже стало мейнстримом, но переходить на личности – для вас проигрышно изначально»

Теги Василий Уткин Эгриси Winline Медиалига Родина Медиа «T-Killah» Александр Тарасов Медиафутбол

Текила ответил на высказывание Василия Уткина.

Ранее глава «Эгриси» отреагировал на слова президента «Родины Медиа»: «Кто ты без лиги? Просто небесспорный напиток и лицемер. «РМ» – команда Каряки, а не твоя»

«Мерзость – первое слово и сразу оскорбление, переходы на личности. Если бы не футбольные сравнения, то этот пост выглядел бы бомбежкой школьника после неудачи. Хоть ваши читатели все равно напишут – что это на языке фактов.

А факт один – ваша команда играла неинтересно и безыдейно, что отметили даже ваши же игроки (Кир Воробьев). Жал я руку из уважения к сопернику, как и делаю это всегда. После просто сказал свое мнение о матче. Думаете у кого-то кроме вашей команды оно может быть другим? Кто-то из зрителей заметил азарт и желание победить в глазах вашей команды?

А если у моей команды это есть и нам удалось привести ее к чемпионству, значит все получается?! К чему ваши знания в футболе и его истории, когда вашу команду переезжают все подряд без шансов?

Мы тоже проигрывали, но увеличивали количество тренировок, тратили недели на переговоры, помощь футболистам, трансферы и рвали голосовые связки на поле, а не сидели на банке с чипсами.

Хейтить меня – уже стало мейнстримом, но переходить на личности – для вас проигрышно изначально. Во-первых, вы теряете лицо и вес, как журналиста, во-вторых, что во мне вы заденете, мою музыку? У меня нет в ней амбиций, зато есть цифры: стримы и просмотры.

– Музыка – смотрим цифры (при том сколько я ничего не выпускаю, ее продолжают слушать)
– Футбол – смотрим счет на табло и стату нашей команды
– Достойный ли я президент? Можете прийти в офис и посчитать кубки

Единственное, где по цифрам я проиграю вам – это весы», – написал Текила.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Зря этот репер на Васю быканул, в эпистолярном жанре у него нет шансов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий