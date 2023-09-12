Текила – Уткину: «Хейтить меня – уже стало мейнстримом, но переходить на личности – для вас проигрышно изначально»

Текила ответил на высказывание Василия Уткина.

Ранее глава « » отреагировал на слова президента « »: «Кто ты без лиги? Просто небесспорный напиток и лицемер. «РМ» – команда Каряки, а не твоя»

«Мерзость – первое слово и сразу оскорбление, переходы на личности. Если бы не футбольные сравнения, то этот пост выглядел бы бомбежкой школьника после неудачи. Хоть ваши читатели все равно напишут – что это на языке фактов.

А факт один – ваша команда играла неинтересно и безыдейно, что отметили даже ваши же игроки (Кир Воробьев). Жал я руку из уважения к сопернику, как и делаю это всегда. После просто сказал свое мнение о матче. Думаете у кого-то кроме вашей команды оно может быть другим? Кто-то из зрителей заметил азарт и желание победить в глазах вашей команды?

А если у моей команды это есть и нам удалось привести ее к чемпионству, значит все получается?! К чему ваши знания в футболе и его истории, когда вашу команду переезжают все подряд без шансов?

Мы тоже проигрывали, но увеличивали количество тренировок, тратили недели на переговоры, помощь футболистам, трансферы и рвали голосовые связки на поле, а не сидели на банке с чипсами.

Хейтить меня – уже стало мейнстримом, но переходить на личности – для вас проигрышно изначально. Во-первых, вы теряете лицо и вес, как журналиста, во-вторых, что во мне вы заденете, мою музыку? У меня нет в ней амбиций, зато есть цифры: стримы и просмотры.

– Музыка – смотрим цифры (при том сколько я ничего не выпускаю, ее продолжают слушать)

– Футбол – смотрим счет на табло и стату нашей команды

– Достойный ли я президент? Можете прийти в офис и посчитать кубки

Единственное, где по цифрам я проиграю вам – это весы», – написал Текила.