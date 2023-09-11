Осипов о матче «Чисто Питер» – 2D на «Газпром Арене»: «50 на 50. Диалог идет»

Николай Осипов оценил вероятность проведения матча Медиалиги на «Газпром Арене».

На стадионе «Зенита» в четвертом сезоне могут сыграть « » и 2Drots.

– Договоренности [о проведении матча на «Газпром Арене»] еще не достигнуты, но диалог идет. Думаю, Питер и сама «Газпром Арена» с удовольствием бы приняли матч «Чисто Питер» – 2Drots.

– Как оцените вероятность проведения этого матча на «Газпром Арене»?

– 50 на 50.

На полуфинал и финал мы точно поедем в большие города. Думаю, четвертьфинал также постараемся организовать на большом стадионе. Без больших стадионов этот сезон точно не останется. Из вариантов – Калининград, Волгоград, Санкт-Петербург, Саранск, – сказал глава Winline МФЛ.