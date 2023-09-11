Осипов о матче «Чисто Питер» – 2D на «Газпром Арене»: «50 на 50. Диалог идет»

Теги Газпром Арена (Крестовский) стадионы 2Drots Winline Медиалига Николай Осипов Чисто Питер Медиафутбол

Николай Осипов оценил вероятность проведения матча Медиалиги на «Газпром Арене».

На стадионе «Зенита» в четвертом сезоне могут сыграть «Чисто Питер» и 2Drots.

– Договоренности [о проведении матча на «Газпром Арене»] еще не достигнуты, но диалог идет. Думаю, Питер и сама «Газпром Арена» с удовольствием бы приняли матч «Чисто Питер» – 2Drots.

– Как оцените вероятность проведения этого матча на «Газпром Арене»?

– 50 на 50.

На полуфинал и финал мы точно поедем в большие города. Думаю, четвертьфинал также постараемся организовать на большом стадионе. Без больших стадионов этот сезон точно не останется. Из вариантов – Калининград, Волгоград, Санкт-Петербург, Саранск, – сказал глава Winline МФЛ.

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1 комментарий

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Магомед Саид Амирханов
Кто такой глава не понятной организации?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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