Андрей Ещенко: «2Drots – народная команда возраста от 6-9 лет. Дети знают медийных игроков, а бывших профессионалов – нет. Это не есть хорошо»
Андрей Ещенко ответил Некиту на его слова о том, что 2Drots – народная команда.
Ранее президент 2Drots Некит заявил: «2Drots – новая народная команда, о нас говорит вся Россия. Был «Спартак», а теперь 2Drots».
Экс-защитник «Спартака» ответил Некиту:
«Слова Некита, что 2Drots – народная команда? 2Drots – народная команда возраста от 6 до 9 лет. На них дети приходят – это их целевая аудитория.
Современный мир – сейчас смотрят ролики, ютубы, не ютубы. Дети их смотрят и приходят на их матчи. Они знают в лицо медийных игроков, а бывших профессиональных футболистов – нет. Это не есть хорошо», – сказал Ещенко.
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