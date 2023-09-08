Андрей Ещенко: «2Drots – народная команда возраста от 6-9 лет. Дети знают медийных игроков, а бывших профессионалов – нет. Это не есть хорошо»

Андрей Ещенко ответил Некиту на его слова о том, что 2Drots – народная команда.

Ранее президент 2Drots Некит заявил: «2Drots – новая народная команда, о нас говорит вся Россия. Был «Спартак», а теперь 2Drots».

Экс-защитник «Спартака» ответил Некиту:

«Слова Некита, что 2Drots – народная команда? 2Drots – народная команда возраста от 6 до 9 лет. На них дети приходят – это их целевая аудитория.

Современный мир – сейчас смотрят ролики, ютубы, не ютубы. Дети их смотрят и приходят на их матчи. Они знают в лицо медийных игроков, а бывших профессиональных футболистов – нет. Это не есть хорошо», – сказал Ещенко.