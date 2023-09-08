Андрей Ещенко: «2Drots – народная команда возраста от 6-9 лет. Дети знают медийных игроков, а бывших профессионалов – нет. Это не есть хорошо»

Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия болельщики 2Drots Winline Медиалига Никита «Персона года» Панасюк Медиафутбол

Андрей Ещенко ответил Некиту на его слова о том, что 2Drots – народная команда.

Ранее президент 2Drots Некит заявил: «2Drots – новая народная команда, о нас говорит вся Россия. Был «Спартак», а теперь 2Drots».

Экс-защитник «Спартака» ответил Некиту:

«Слова Некита, что 2Drots – народная команда? 2Drots – народная команда возраста от 6 до 9 лет. На них дети приходят – это их целевая аудитория.

Современный мир – сейчас смотрят ролики, ютубы, не ютубы. Дети их смотрят и приходят на их матчи. Они знают в лицо медийных игроков, а бывших профессиональных футболистов – нет. Это не есть хорошо», – сказал Ещенко.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ivchev
Печально. Что за поколение вырастет. И это только в угоду букмекерам. Позорище.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий