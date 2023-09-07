Азамат Мусагалиев: «Недовольство в адрес ФК «10» – ради «раздува». Могу не относиться серьезно к словам Жекитов»

Азамат Мусагалиев высказался о недовольствах в адрес ФК «10» .

«Впечатления. Во-первых, тему со статусами предлагаю забыть всем. Во-вторых, наверное, действительно обидно, когда по твоим же правилам у тебя из-под носа чуть не увели игрока.

Считаю странным, когда при каждой возможности высказываешь недовольство в адрес ФК «10», но за столом выясняется, что недовольства нет и это всего лишь слова ради слов и «раздува».

Это дает мне возможность не относиться серьезно ко всем словам Жекитов (Азамат так называет президентов 2Drots Жеку и Некита – Sports.ru)

Увы, я младше стать не смогу, чтобы на том же уровне что-то выяснять. Поэтому не стоит обижаться на то, что я лучше вас самих понял ваши правила. В-третьих, увидимся в воскресенье», – написал в телеграм-канале клуба.

ФК «10» сыграет с 2Drots 10 сентября в Нижнем Новгороде. Матч начнется в 18:00.