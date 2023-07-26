Райзен о статусе «супермедиа»: «Не думал, что это будет футболист и человек со школой. Прокоп не подходит»

Райзен отреагировал на возможное введение статуса «супермедиа» в медиафутболе.

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов думал о введение статуса «супермедийный», но идею не стали использовать в 4-м сезоне.

«Если статус такой введут, то мы будем читерить, как и все остальные. «Супермедиа» будет подразумевать – поиск какого-то футболиста, который по факту не футболист, но даст результат на поле, иначе ты просто опрокинешься. Если будет минус один игрок в матче – это трагедия.

? Он не подходит на статус «супермедиа». Он человек, у которого недавно был профессиональный контракт. Если будут такие люди с «супермедийным» статусом, то тут начнется очень большая машня. Такого не допустят. Это противоречит самому пониманию сути «супермедиа».

Я вообще не думал, что это будет футболист, человек со школой. Я думал, что это будет человек из медиа, который будет чуть ли не учиться играть в футбол в медиакоманде. Все эти типы закончили академии. Странно.

Если ты закончишь физмат, пройдет 20-30 лет, ты все равно будешь физику хорошо понимать», – заявил президент « ».