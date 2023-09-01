Крап травмировал голеностоп на тренировке «Народной Команды»
Крап получил травму на тренировке «Народной Команды».
20-летний нападающий повредил голеностоп правой ноги.
«Вчера на тренировке Даня Крап получил повреждение голеностопа. В игровом упражнении мяч попал в расслабленную ногу и выбил ее.
Сегодня вечером Даня поедет на МРТ, после чего станет известна серьезность полученного повреждения, а также сроки восстановления.
Вбросы о серьезности повреждения – преждевременны. Ждите официальной информации», – сообщает пресс-служба «Народной» на клубном ютуб-канале.
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