Крап травмировал голеностоп на тренировке «Народной Команды»

Крап получил травму на тренировке «Народной Команды».

20-летний нападающий повредил голеностоп правой ноги.

«Вчера на тренировке получил повреждение голеностопа. В игровом упражнении мяч попал в расслабленную ногу и выбил ее.

Сегодня вечером Даня поедет на МРТ, после чего станет известна серьезность полученного повреждения, а также сроки восстановления.

Вбросы о серьезности повреждения – преждевременны. Ждите официальной информации», – сообщает пресс-служба «Народной» на клубном ютуб-канале.