Дмитрий Егоров: «Амкал» – самый токсичный клуб МФЛ. Нам сейчас важнее выстроить коллектив, чем их обыграть»

Президенты «Броуков» рассказали о настрое перед матчем с «Амкалом» в Winline Медиалиге.

«Мы уже побеждали «Амкал». В матче, когда им необходимо было пройти куда-то дальше. Сейчас у нас уже парад челленджей. От нас ушли футболисты РПЛ перед сезоном, и мы добирали за 2 недели пацанчиков хороших и с хорошим характером. Мы пытались строить коллектив.

Нам сейчас важнее выстроить коллектив, чем обыграть какой-то «Амкал». «Амкал» – это самый токсичный клуб в МФЛ.

Такого нет, что это «Амкал» и их важно победить. Это обычный токсичный клуб с огромной историей, и из-за этого считается фаворитом, потому что они перед сезоном постоянно заявляли, что они самая сильная команда. Мы играем с фаворитом», – сказал Дмитрий Егоров.

Затем добавил второй президент, Райзен: «Я бы не назвал «Амкал» фаворитами в турнире. У меня нет ощущения, что мы будем играть токсичный матч. Все те люди, которые разводят негатив, на футбольное поле уже не выходят.

Я смотрел их матч, у них очень достойный коллектив. Не будет никакой грязи, будет чисто футбольный матч. Нет такого понятия, что победа будет не важна. Это абсурд».

Позже Дмитрий Егоров написал в своем телеграм-канале: «Фраза «Амкал» – самый токсичный клуб МФЛ» вырвана из контекста, но у «Амкала», безусловно, самый токсичный вайб сейчас. Нас вот ни за что ни про что оскорбляют – что Ткачук процитировал.

В остальном я говорю о том, что «Амкал» – это «Барса» медиафутбола. Неважно, кто какое место занимает в группе – они всегда фавориты.

У них большая история, они богаче, они могут брать лучших игроков. Мы пока – «Лестер». На каком бы месте ни был «Лестер» – «Челси» останется фаворитом. Ну, или «Арсенал». Но «Арсенал» всегда сдувается в конце, а мы хотим победить».

« » встретятся с «Амкалом» в 1/4 финала МФЛ-3.