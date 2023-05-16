Некит об арбитре МФЛ Воробьеве: «Если его выкинут – это будет максимально лицемерно»

Теги Амкал 2Drots Андрей Сибскана Winline Медиалига Никита «Персона года» Панасюк Это футбол, брат! Медиафутбол

Некит 2Drots высказался об арбитре Winline Медиалиги Владимире Воробьеве.

«Я посмотрел конференцию МФЛ, там Сибыч сказал офигенный аргумент: у нас в лиге есть игроки, которые дисквалифицированы от профессионального футбола, но здесь они играют.

Выкинуть судью будет максимально лицемерно со стороны всей лиги, когда у нас есть игроки, которые на чем-то там ловились. Для него это может быть шанс исправиться», – сказал президент 2Drots.

В 2021 году Владимира отстранили от всех соревнований под эгидой РОО МФФ.

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