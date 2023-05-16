Некит об арбитре МФЛ Воробьеве: «Если его выкинут – это будет максимально лицемерно»

Некит 2Drots высказался об арбитре Winline Медиалиги Владимире Воробьеве.

«Я посмотрел конференцию МФЛ, там Сибыч сказал офигенный аргумент: у нас в лиге есть игроки, которые дисквалифицированы от профессионального футбола, но здесь они играют.

Выкинуть судью будет максимально лицемерно со стороны всей лиги, когда у нас есть игроки, которые на чем-то там ловились. Для него это может быть шанс исправиться», – сказал президент 2Drots.

В 2021 году Владимира отстранили от всех соревнований под эгидой РОО МФФ.