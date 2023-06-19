Егоров о матче с «Амкалом» на BetBoom МКС-2023: «Это МКС, а на МКС я веду себя весело»

Дмитрий Егоров высказался о предстоящем матче BetBoom МКС-2023 «Амкал» – «БроукБойз».

«Ломать никто и никого не будет, но я думаю, если вдруг мы выиграем, будет очень яркая реакция от Райзена. Выйдут те кто не играл в прошлом матче.

Вани Зирикова не будет, но его невозможно заменить, но мы будем стараться. Будет веселый матч. Это МКС, а на МКС я веду себя весело», – сказал президент «БроукБойз».

Ранее «БроукБойз» проиграли «Амкалу» (0:0, 1:3 по буллиталити) в четвертьфинале Winline Медиалиги.