Егоров о матче с «Амкалом» на BetBoom МКС-2023: «Это МКС, а на МКС я веду себя весело»

Теги Иван Зириков Амкал Московский Кубок Селебрити Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз «Райзен» Артем Кузьмин Медиафутбол

Дмитрий Егоров высказался о предстоящем матче BetBoom МКС-2023 «Амкал» – «БроукБойз».

«Ломать никто и никого не будет, но я думаю, если вдруг мы выиграем, будет очень яркая реакция от Райзена. Выйдут те кто не играл в прошлом матче. 

Вани Зирикова не будет, но его невозможно заменить, но мы будем стараться. Будет веселый матч. Это МКС, а на МКС я веду себя весело», – сказал президент «БроукБойз».

Ранее «БроукБойз» проиграли «Амкалу» (0:0, 1:3 по буллиталити) в четвертьфинале Winline Медиалиги.

 

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